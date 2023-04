Nagy felháborodást keltett a közösségi médiában, hogy a Városgondnokság munkatársai április 19-én, szerdán elkezdték lebontani a több mint 100 éves kerítést, valamint kivágták több, ugyancsak idős fát a Lövölde utcában. Az erről szóló közösségi oldalas poszt írója szerint a kivágott fák egészségesek voltak és a kerítés, amit amúgy az ott élők szerettek volna megmenteni, műemléki védelem alatt állt.

– Egy korszak véget ért. A Lövölde út egy részén ma kivágtak három ős fát, amik több, mint 100 évesek és egészségesek voltak. Mindezt azért, mert valakik hoztak egy döntést. Lebontották az 1894-ben épült Székesfehérvári Országos Királyi javító intézet, jelenleg társasház előtti kerítést, mert szerintük veszélyes volt. Az itt lakók már évekkel ezelőtt jelezték, hogy szeretnék felújítani saját pénzből, de nem engedték nekik – írja a posztoló, majd tovább részletezi, hogy a 129 éves kerítés műemléknek számít, így meg kellene inkább védeni, semmint lebontani. A poszt írójával természetesen felvettük a kapcsolatot, aki elárulta lapunknak a kerítés lebontásának előzményét:

- Körülbelül 2010-ben kérték a lakók az Önkormányzatot, hogy csinálhassanak zárható kaput és sorompót a közbiztonság miatt. Akkor a hátsó rész még lakatlan volt, tele hajléktalanokkal. Azt a választ kaptuk, hogy megcsinálják, de nem zárják be a kaput és a sorompót, mert az önkormányzati terület. Nyilván így senki nem ment ebbe bele, hiszen így semmi értelme nem lett volna. A lakók kérték az Önkormányzatot, tegyen valamit, mert ez így csúnya is és veszélyes is. Azóta nem történt semmi, egészen mostanáig, amikor is megjelentek a munkások és nekiálltak a kerítés bontásának kézzel, majd markológéppel, ami nyilván megsérthette a fák gyökereit is, ami miatt balesetveszélyessé lettek nyilvánítva - fejtette ki a véleményét megkeresésünkre a posztoló, aki eljutatott hozzánk egy korábbi, 2017-es levelet, melyben az érintett társasházak közös képviselője megkereste az önkormányzat Főépítészi Irodáját, hogy szeretnék helyreállítatni a kerítést. Ezen túl további leveleket is mutatott, melyekben szintén a helyreállítást kérik. Állítja, hogy a lakók mindvégig a renoválását szorgalmazták, ám érdemben nem történt semmi, még a többszöri igyekezetük ellenére sem, majd egyik napról a másikra lebontották a kerítést.

Fotó: Házi Péter / FMH

Annak érdekében, hogy teljesebb képet kapjunk, megkerestük Bozai Istvánt, a Városgondnokság vezetőjét, hogy a kerítés lebontásának okáról kérdezzük, illetve arról, hogy a jövőben mit terveznek annak helyére.

– A kerítés balesetveszélyes volt, mivel egy igen régi darabról beszélünk, így nem csoda, hogy az idő múlásával elvesztette állékonyságát és rossz állapotba került, aminek jeleként az oszlopai is elkezdtek dőlni. Maga a bontás már régóta tervben volt, de mint mindennek, úgy a bontásnak is vannak költségei, aminek fedezetét csak mostanra tudta biztosítani az önkormányzat. Ami pedig a fákat illeti, nem voltak egészségesek és belenőttek a kerítésbe, ezért kellett kivágni őket – tudtuk meg Bozai Istvántól.

Arra az állításra reflektálva, hogy a lakók saját költségükön vállalták volna a kerítés renoválást, ám ettől az önkormányzat elzárkózott, elmondta, hogy ilyenről szó sem volt. A lakók azt szerették volna, hogy az önkormányzat saját forrásából állja az új kerítés 20 milliós költségét. Rossz állapota miatt azonban ebben az esetben is le kellett volna bontani és a helyére felépíteni egy újat. Ezt egyrészről anyagi okok miatt nem tudta fedezni a városvezetés, másrészről pedig jogosan jönne a többi társasház felől a kérés, hogy ők is körbe szeretnék keríteni a lakóházukat. Ezen túl az sem utolsó szempont, hogy a kerítés közterületen állt, ami mindenkié, bárki szabadon járhat, s kelhet kedve szerint. Ugyanakkor tudomásunk szerint a lakók még egy „magánparkoló” jelzésű táblát is kifüggesztettek, hogy csak az ott élők mehessenek be a kerítésen belülre, más nem sétálhatott vagy épp parkolhatott ott. Ám közterület lévén nem megengedett, hogy sajátjukként kezeljék.

Fotó: Házi Péter / FMH

Arról, hogy mit terveznek a kerítés helyére a Városgondnokság vezetője a következőt mondta: – Mindenképpen szeretnénk növényekkel, fákkal beültetni, bár elég sűrűn ültetett rész, így nehéz megmondani, hogy miből, mennyi fér majd el. De a városban minden esetben pótolni szoktuk a kivágott fákat újakkal.

A műemléki védelem kapcsán pedig úgy tudjuk, hogy a kerítés nem volt műemlékként nyilvántartva. Megkerestük a Fejér Vármegyei Kormányhivatalt, hogy hivatalos forrásból is megbizonyosodhassunk erről, ahol megerősítették, hogy a kerítés nem volt műemlékként nyilvántartva.