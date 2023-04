– Tizenegy éve foglalkozunk mantrailinggel, a nyomkövetés egy speciális változatával, rekreációs, terápiás és mentőkutyás tréninggel – mondta Janovszky Gergely, a K9 Keresőkutyás Egyesület elnöke. – Saját kutyánkkal kezdtünk el dolgozni, majd 2014 óta mentőkutyás tevékenységet is folytatunk. Amellett, hogy a K9 Keresőkutyás Egyesület kiképzői vagyunk, a Mancs a Kézben Mentőkutyás Egyesület kutyavezetőiként igyekszünk bajba jutott embereken is segíteni. Önálló szervezetünket, a K9 Keresőkutyás Egyesületet 2021-ben hoztuk létre elsősorban azzal a céllal, hogy a mantrailinget kutyás sportként, szükség esetén négylábú barátaink számára terápiaként alkalmazzuk, valamint a szolgálatot teljesítő kutyások képzését is segíteni tudjuk.

A K9 Keresőkutyás Egyesület központja Pest vármegyében van, de tagjaik az ország számos pontján, Budapest mellett például Pécsett és Szegeden is tartanak állandó keresőkutyás képzéseket.

– Ma már közel száznegyvenen vagyunk olyanok, akik tanfolyamot végeztek és részt vesznek az egyesületünk által szervezett képzéseken – folytatta Janovszky Gergely. – Mindannyian nagyon aktívak és lelkesek, ennek köszönhető, hogy sokukat eredményesen meg tudtuk szólítani a törökországi események kapcsán. Amellett, hogy több mentőkutyás bajtársunk részt vett a mentésben a földrengés helyszínén, arra gondoltunk, más módon is segítünk.

A Mancs a Kézben Mentőkutyás Egyesület elnöke és kutyavezetője, Pinkóczi Diána a pákozdi központú Rescue24 speciális mentőegységgel, Kevlár nevű kutyájával utazott a természeti katasztrófa helyszínére. Ő és társai nagyon komoly elismerést szereztek munkájukkal.

– Igen nehéz küldetést teljesítettek, amivel példát mutattak és sokakat motiválnak arra, hogy minél magasabb szintén dolgozzanak a kereső- és mentőkutyáikkal, és erősítették bennük az elhatározást, hogy a későbbiekben a szakmai elvárásoknak megfelelve, akár ők is segíteni tudjanak bajba jutott embertársaikon – folytatta Gergely. – A mi alapvető feladatunk szagminta alapján egy ember egyedi nyomának követése, ezért a földrengés utáni mentésben mi nem tudtunk részt venni. Talán ezért is találtuk ki, hogy gyűjtünk. Tudjuk, hogy a felszerelés, a kiképzés rendkívül idő- és pénzigényes, ezért van szükség a folyamatos támogatásra, amit mi a törökországi eseményekhez kötöttünk. A támogatók számára online módon továbbképzést szerveztünk, így egyfajta ellenszolgáltatást nyújtottunk.

Pinkóczi Diána és Kevlár, a Mancs a Kézben Egyesület kutyás egysége a Rescue24 mentőcsapat tagjaként dolgozott Törökországban. A kép a hazaérkezés pillanatában készült a Liszt Ferenc Repülőtéren

Fotós: Tihanyi Tamás / Fejér Megyei Hírlap

A K9KE keresőkutyás képzéseinél a sport és rekreáció van előtérben, így tudnak sok kutyának a gazdával együtt, a fajnak megfelelő elfoglaltságot nyújtani. Azok, akik kiemelkedően teljesítenek a kutyájukkal ebben a szakágban, valamint kellő időt, energiát és anyagi forrást tudnak a képzésre fordítani, akár komolyabb célokat is kitűzhetnek maguk elé. A mantrailinggel, mint szimatmunkával számos esetben viselkedésproblémás kutyák terápiáját tudják kiegészíteni, így segítve ezeknek az ebeknek és gazdáiknak.

– Sok az olyan mentett állat, melyek sokáig bántalmazásnak kitéve, rossz körülmények között éltek, ezért rosszul érzik magukat az ember közelségében és viselkedésproblémákkal küzdenek. Azért is dolgozunk, hogy az ilyen kutyák jobban bízzanak az emberekben, javuljon a viszonyuk a gazdájukkal is. Csodálatos eredményeket tudunk elérni, és nagyszerűen ki tudjuk egészíteni ezzel a szimatmunkával a kutyák mindennapi rehabilitációját. Célunk, hogy így is kivegyük részünket az állatvédelemből, hozzájáruljunk a mentett kutyák jobb életminőségéhez.

Gál Dávid, a Baptista Szeretetszolgálat ügyvezető igazgatója és Janovszky Gergely, a K9 Keresőkutyás Egyesület elnöke a pákozdi logisztikai központ udvarán

Fotós: Tihanyi Tamás / Fejér Megyei Hírlap

Janovszky Gergely úgy gondolja, ha az ember és a kutya viszonyát nézzük, a bánásmód szempontjából az utóbbi évtizedben sokat javult a helyzet, bár bőven van még teendő. A szakember szerint jó látni, hogy állami és civil szinten is komoly aktivitás mutatkozik ezzel kapcsolatban és sok területen próbálnak pozitív irányba változtatni.

– De rengeteg a kutya, ezért sokat kell tenni a tenyésztésben való tudatosságért, hiszen a szaporítók elleni küzdelem komoly kihívást jelent. Az igényes gazdák egyre jobban állnak hozzá a feladatukhoz, fejlődött a kutyatartás kultúrája, miközben szigorodtak a jogszabályok, megszülettek bizonyos hasznos előírások. A kutya nem egyszerűen csak társ, annál több is lehet, ha segít, ha szolgál. A járvány idején, a kényszerű bezártságban sokan vettek magukhoz négylábú barátot, de elfelejtették, hogy az felelősséggel jár és komoly kihívás, amelynek anyagi vonzatai is vannak. Szerencsére sok olyan kutyaiskola és egyesület működik, akik segíteni tudnak a felelősségteljes gazdáknak.

A K9KE csapat vezetője elmondta: a rendőrségnél és a mentőcsapatoknál többnyire vadász- és juhászkutyák végzik a feladatukat, de persze akadnak nagyon tehetséges kivételek, még a mentett kutyusok között is.

– Egy kutya tartása, nevelése komoly felelősség. Megfelelő tudással örömteli, de mégis összetett kihívás, legyen szó tenyésztőtől vásárolt vagy menhelyről elhozott ebekről. A mentett kutyák között számos különleges eset van, hiszen sokszor viszontagságos körülmények között éltek, és gyakran nem ismert, mit is élhettek át valójában. A magasan képzett és tapasztalt szakembereknek hála, a mentett kutyák rehabilitációja nagyon eredményes lehet, az ebek pedig hálásak és boldogok a szeretetért, ami felemelő érzés a gazdák és a szakemberek számára. A keresőkutyák között az én szívem egyébként az olasz vizslák felé húz, de nagyon szeretem a magyar vizslákat, az erdélyi kopókat, és természetesen különleges helye van az afrikai oroszlánkutyáknak is, hiszen az első mentőkutyám, aki ma már 13 éves, ilyen fajtájú. A csapatunkban van még több különböző vizsla és leopárdkutya, de sok más, fajtatiszta és keverék eb is nagyon tehetséges ebben a szimatmunkában, öröm velük dolgozni!

A 767 ezer forintos pénzadományt jelképesen Gál Dávid, a Baptista Szeretetszolgálat ügyvezető igazgatója vette át Janovszky Gergelytől a pákozdi logisztikai központban.

Az egyesület tagjai mantrailinggel, a nyomkövetés speciális formájával foglalkoznak

Fotós: Tihanyi Tamás / Fejér Megyei Hírlap

– Hálásak vagyunk és nagyra értékeljük a segítséget, amit ez a példaértékű akció eredményezett – mondta a segélyszervezet vezető munkatársa, aki korábban maga is több természeti katasztrófa helyszínén járt a mentőcsapattal. A törökországi földrengés után a háttérből irányított. – Mire fordítjuk? A Rescue24 speciális mentőegység tagjai a földrengés helyszínén töltött tíz nap alatt körülbelül két vasúti vagon mennyiségű vasbetont vágtak át az összedőlt házak között, túlélők után kutatva. Az elhasználódott, tönkrement, vagy a török kollégáknak átadott technikai és műszaki eszközöket, áramfejlesztőket pedig mielőbb pótolni kell, így ezzel az adománnyal tulajdonképpen már a következő bevetésére készül fel a mentőcsapat.