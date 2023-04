A Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület évek óta tevékenyen dolgozik a településért annak érdekében, hogy a közterületek minél szebbek és tisztábbak legyenek. Legújabb kezdeményezésükhöz most a lakosságot is segítségül hívják. Április 23-án, vasárnap a Vizi Gábor vízitúra megállóhelyen várják azokat a rácalmásiakat, akik tenni szeretnének településükért. Az akció keretében 9:00 és 12:00 óra között Rácalmás közigazgatási területén gyűjtik majd össze a szemetet a résztvevők. A szervezők zsákokat is biztosítanak, így a jelentkezőknek tulajdonképpen nem kell mást tenniük, csak a meghirdetett helyszínre menniük, ahonnan elindul a közös szemétszedő akció.