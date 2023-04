Amint Gabrieli-Kiss Józseftől megtudtuk: Horváth Tamás polgármester köszöntő szavai után Némethné Szabó Csilla, a lepsényi Fekete István Általános Iskola igazgatónője mondta el ünnepi gondolatait, kiemelve, hogy Kodály országában milyen fontos szerepe, pedagógiai jelentősége és felelőssége van az énekelni tudó közösségeknek.

Kissné Révfalvi Andrea, a Gorsium Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója, a Clara Voce Vegyes Kar karnagya vezette fel az emlékhangversenyt. In medias res, rögtön a csúcsponttal indított a műsor. Kodály Zoltán: Jézus és a kufárok című monumentális kórusművét szólaltatta meg a 40 tagú polgárdi kórus.

Öröm volt látni, hogy az énekkarokra országosan jellemző utánpótláshiány a vegyes kart nem fenyegeti, hiszen tagjaik között szép számmal vannak tizenéves fiatalok is. A kórus egynegyede tinédzser korú, ráadásul a polgárdiak énekkarának három karnagya is van. Mint megtudtuk, ebben is élenjárók, hiszen a művészházaspár (Kissné Révfalvi Andrea és Gabrieli-Kiss József) lánygyermeke egyebek mellett karvezetést is tanul.

Kónya Lajos: Kodály Zoltánhoz című versét a polgárdi kórus egyik fiatalja, Torma Gréta, a Székesfehérvári SZC Hunyadi Mátyás Technikum diákja tolmácsolta.

„Stabat Mater dolorósa, Állt az anya keservében…” – emelte ki Fehér József karnagy. Egy anya számára a legnagyobb fájdalom, ha látja gyermeke szenvedését. Ezt a keservet, ezt a kínt Kodály Zoltán négy rövid sorban foglalta össze. A tanár úr dirigálta kórus mély átéléssel mutatta be ezt a gyönyörű, tiszta harmóniákba komponált a capella kórusművet.

Fotó: Vida Cintia

– Ezek után Horváth Tamás, Tác polgármestere egy személyes ajándékkal kedveskedett a megjelent régi kórustagoknak – folytatta Gabrieli-Kiss József. – A számukra igen emlékezetes egykori olaszországi hangversenykörútjuk bakelit lemezét digitalizált formában nyújtotta át minden megjelent kórustagnak. Köztük a tanár úr két gyermekének is, akik szintén kórustagok és zongorakísérőik is voltak. Fehér Lászlónak, Munkácsy-díjas, Kossuth-díjas és Príma-díjas festőművésznek, aki a Magyar Kultúra Követe, valamint Fehér József, Köztársasági Érdemkereszttel kitüntetett, Lyra-díjas zenepedagógusnak,

aki a 100 tagú szintetizátor zenekarral a Guinness Rekordok könyvébe írta be magát.

Egy-egy nagy család, a táci Fehér és egy másik, a polgárdi Kiss, egy még nagyobb családi formában, a kóruséneklés nagy családjában testesíti meg a szakmai és emberi elismerést, egymás megbecsülését. Mindez olyan mély kommunikáció, amelyben nincsenek nyelvi akadályok, a zene segítségével erős spirituális kapcsolatrendszer alakul ki egyén és egyén, közösség és közösség között.

Csenki Imre zeneszerző, a debreceni református kollégium zenetanára kiemelt figyelemmel volt az akkor karnagyi szárnyakat próbálgató Fehér József felé. Segítette, egyengette szakmai életét. Nem véletlen, hogy tanár és diák között kiváló szakmai kapcsolat alakult ki. Csenki tanár úr több darabját is kedves tanítványának dedikálta. Erről tanúskodik a Széki nóták és a Két táci népdal című műve is, amely a tanítvány Tácon gyűjtött népdalainak vegyeskari feldolgozása. Előbbit Kissné Révfalvi Andrea, utóbbit Fehér József dirigálta.