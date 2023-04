Milyen változások várhatók pontosan és mi tette szükségessé ezek bevezetését? – tette fel a kérdést a feol.hu a laboratórium szakmai igazgatójának, aki azonban nem kívánt válaszolni. Így a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktatókórházhoz fordultunk válaszért, akik ezt írták nekünk: „Folyamatban van egy időpontfoglaló rendszer bevezetése. A Synlab Székesfehérvári Központi Laboratóriummal történt egyeztetéseket követően módosul az eddigi protokoll: minden típusú beutalóval szükséges előzetesen időpontot foglalni a laboratóriumi ellátáshoz. A laboratóriumi vizsgálatok továbbra is zavartalanul és folyamatosan biztosítottak, a bevezetésre kerülő rendszernek köszönhetően kényelmesebbé és kiszámíthatóbbá válik az ellátás. A sürgős jelzésű beutalóval érkező betegeket soron kívül fogadja a labor. Azt javasoljuk, hogy amint elindul az időpontfoglaló rendszer, éljenek a páciensek a lehetőséggel.”

A székesfehérvári önkormányzat által kiadott tájékoztatóból kiderül, hogy a változásokat az utóbbi időben megnövekedett várakozási idő tette szükségessé, ezt szeretnék az időpontfoglalás rendszerének bevezetésével rövidíteni.

Többféleképpen is lehet időpontot foglalni, de elsősorban az online módot javasolják. Ezt már most is megteheti bárki, hétfőtől pedig – ígérik - új elérhetőségek is rendelkezésre állnak majd. Két linket adnak majd meg, amelyen a beutaló típusától függően tudnak bejelentkezni a vérvételre érkezők. Telefonon is lehet időpontot foglalni, ám ez eseteben figyelni kell, mert az eddigi telefonszámok megváltoznak. A gördülékenyebb ügyintézés érdekében ugyanis olyan központot alakítanak ki, ahol a nem fogadott hívások sem vesznek el, a telefonszámokat vissza tudják keresni és vissza tudják hívni a betegeket. Az online és a telefonos mellett továbbra is lehet személyesen vérvételi időpontot foglalni.