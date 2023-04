Az Iskola másként! napok időszakában például nem a tantárgyak, hanem a tantárgyközi kapcsolatok, a fenntarthatóság és a jövő kérdései kerülnek előtérbe. De hogy ez a megújuló módszertani kultúra mit is jelent a gyakorlatban, arról az iskola igazgatója nyilatkozott.

- Az élmények mellett a sport, játék, logika és a problémamegoldás van a tanulás központjában, s most húsvét lévén ez a téma is előkerült a hagyományőrzés miatt. Az idei programban nagy sikere volt a Székesfehérvár, a mi városunk – projektnek, ahol a belvárosban található szobrokat kellett tanulmányozni, felkeresni és ezekkel kapcsolatos tesztkérdésekre válaszolni. A városismereti sétáról, tanulásról fotókat is kellett készíteni a csapatoknak - mondta el a feol.hu-nak az intézményvezető, Makainé Vida Bernadett.

Fotós: Fotó: iskola

Az iskolában szó szerint ki mernek lépni a tanórák röghöz kötöttségéből, s így fordulhat elő az is, hogy a diákok angol vagy német nyelven „idegenvezetést” tartanak. Kipróbálják, milyen az elmúlt években tankönyvekből tanult nyelven körbevezetni társaikat a megadott területen. Ugyanígy a kimozdulást jelenti, hogy a természetismeretet a természetben tanulják a diákok, illetve a digitális kultúra keretén belül a robotika világával is ismerkednek, hiszen ez a jövő bizony már a küszöbön van!