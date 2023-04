Úgy tűnik, igencsak foglalkoztatja a székesfehérváriakat a kérdés, milyen hasznos funkciót kapjon a Sörház tér, amelyet eddig leginkább a szemétszállító autók „uraltak”. A többszáz hozzászólás közül a legtöbben érdekes módon egy nagy játszóház megépítését szeretnék itt, mert amik a korábbi években a városban működtek, azok közül egy kivételével gyakorlatilag mindegyik bezárt.

A vágyak képzeletbeli dobogójának második fokára a kedvezményes díjú bérlakások fértek fel, amelyek a hozzászólók egy része szerint sok fehérvári fiatal számára jelenthetnék ideiglenes segítséget a magas albérletárak mellett. Nem mellékesen ettől talán a lakosságszám csökkenése is lassulna és javulhatna a bölcsődék, óvodák, iskolák kihasználtsága. Ehhez a körhöz tartozik a szolgálati lakás építése pályakezdő orvosok, egészségügyi és szociális szférában dolgozók, illetve pedagógusok számára. A dobogó harmadik fokára pedig az élményfürdő-tanuszoda kettőse került, a hozzászólók jelentős része szerint a város ovisainak, kisiskolás csoportjainak szüksége lenne egy olyan kisebb uszodára, ami a régóta zárva tartó Köfém uszodát pótolhatná.

Ugyancsak sokan látják úgy, hogy elférne a Sörház téren, a megfelelő mennyiségű parkoló kialakításával, egy modern, a városhoz méltó, 21. századi könyvtár is.

Mivel a terület mellett foglal helyet a Kríziskezelő Központ, többen azt javasolták, hogy legyen itt egy olyan szállás, ahol a hajléktalanná vált nők, esetleg egyedülálló anyák újrakezdését segíthetnék.

Az egyik hozzászóló szerint a Székesfehérváron élő, alkotó művészek számára lenne itt érdemes műtermeket létrehozni, amelyeket bizonyos napokon a látogatók is megnézhetnének, s középen egy park lenne. Cser-Palkovics András válaszolt is erre a felvetésre: Egy ilyen terv már elkészült az Akóts-malom épületének udvarán található melléképület felújítására vonatkozóan. Sajnos nagyon magas árajánlatok érkeztek, ezért újra kell kicsit gondolkodni. Műtermek lennének, amelyek látogathatók is volnának felnőtteknek, illetve diákcsoportoknak is. Rendhagyó művészeti órák helyszíne is lenne, nyaranta művészteleppel. Az udvart is így alakítanánk át. A terv közös a Székesfehérvári Művészek Társaságával. 45 millió forint el is van különítve a célra a város költségvetésében. Remélem, hogy meg tudjuk valósítani.

Egy, a Fürdő soron lakó hozzászóló szerint korábban itt parkról volt szó és parkolóról. Szerinte a kettő nem zárja ki egymást. Az utcájukban nem lehet parkolni, ezért sok lakó nevében úgy fogalmazott, hogy egy esztétikus, de funkcionális térnek örülnének, ami nem zavarja a környék nyugalmát.

És persze vicces hozzászólók is akadtak, az egyik szerint legyen végre méltó a tér saját nevéhez és épüljön egy sörház. Más pedig stadiont javasolt lombkoronasétánnyal.

A polgármester megköszönte a rengeteg ötletet, javaslatot, s az önkormányzat most összesíti a javaslatokat, ha ez és a kiértékelés megtörtént, arról beszámol Cser-Palkovics András, aki Hálás minden konstruktív javaslatért. Mint írta, a fricskákért is, kérve, hogy azért mi itt Fehérváron maradjunk a fehérvári példáknál. Azt pedig ezek alapján már most leszögezhetem, stadion, vagy lombkoronasétány nem lesz a Sörház téren. Már csak azért sem, mert az elsőt kipipáltuk, a második helyett pedig ott a Sóstó, az erdőtelepítés, valamint a most készülő Fehérvár Tüdeje projekt az Alsóvárosi réten. Szerintem ezek jó fehérvári példák és előremutató gyakorlatok.