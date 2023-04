- A tizedik Meseidő igazából az újjáépítésről, az újjászületésről szól, ugyanis mint annyi mindennek, ennek a rendezvénynek is keresztbe tett a koronavírus. A tizedik, jubileumi alkalomból valóban nagy eseményt szerettünk volna kerekíteni, de sajnos nem lett belőle semmi. A Covid ráadásul megakasztotta azt a lineáris fejlődést is, amely a 2012-es indulás óta jellemezte a rendezvényt. Két év kényszerszünet után tavaly indítottuk újra a Meseidőt, ám arra is rá kellett jönnünk, tíz év alatt sok minden megváltozott – fogalmazott a feol.hu-nak Sallai Mihály, polgármester, aki annak idején a Zámolyi Rege Egyesület elnökeként az egyesület tagjaival megálmodta és elindította ezt a programot.

A Meseidő alapvető célja akkor, 2012-ben az volt, hogy a digitális világ gyermekeinek figyelmét felhívják a papíralapú könyvekre és az olvasás szépségére. Az elmúlt tíz évben aztán nagyot változott a világ és benne az emberek is, a digitális „kütyük” pedig szinten nélkülözhetetlen részeivé váltak a mindennapoknak. Az eredeti cél tehát köddé vált, de a Meseidő az évek folyamán nem csak a szervezőkhöz, de a falu lakóihoz is hozzánőtt.

A gyerekek ugyan az évek alatt kicserélődtek, a régi résztvevők felnőttek, de Ödön, a kerítésdrót vázra purhabból és tapétából készített sárkány, kis felújítás után, idén is ott lógott a plafonon. A szombaton zsúfolásig megtelt művelődési házat elnézve pedig kijelenthető: a játék, a mese ma is működik! – A világjárvány utáni első rendezvény tavaly elég gyengére sikeredett a résztvevőket tekintve, ami nem csoda, hiszen akkor ébredeztünk a koronavírus rémálmából. Az idei Meseidő viszont az örömé. Részben azért, mert nagyon sok az új arc, a településre az utóbbi években beköltözött családok közül sokan itt vannak és bekapcsolódtak a falu életébe. Másrészt pedig azért, mert ismét tele van a ház élettel, kacagással – tette hozzá Sallai Mihály.

A helyi nyugdíjas egyesület is minden évben előad a gyereknek egy-egy mesét

Fotós: Borsányi Bea / Fejér Megyei Hírlap

A Meseidő alatt 24 órán keresztül különböző formában folyamatosan szól a mese: önkéntesek olvasnak fel a mesefotelben ülve, csoportok adnak elő, vagy éppen táncolnak a színpadon, de bábelőadásokat is láthat a közönség. A nap hagyományosan a Kákics Zenekar táncházával zárul az idén is és akinek van kedve, a művelődési ház padlóján, matracokon töltheti az éjszakát, ahol a felolvasás ilyenkor sem ér véget. Amikor a gyerekek már elaludtak, a felnőtteknek szóló történetek veszik át a főszerepet. Reggel 7 órakor ébresztő, közös reggeli, még egy utolsó közös játék. A Meseidő vasárnap 10 órakor zárul.