Kaszanyi Zoltánt és feleségét, Kaszanyi-Kalóz Barbarát fiatalkorukban az atlétika hozta össze. A futás iránti szenvedélyük a mai napig megmaradt. Hat évvel ezelőtt gondoltak egy nagyot és meghirdették az Iszkocogás elnevezésű programjukat, melynek egyik célja, hogy egy jó hangulatú közös mozgással összehozzák a szentgyörgyi közösséget. – A 3 kilométeres távot bárki le tudja futni, legyen az felnőtt vagy gyerek, sőt azok is, akik nem járnak rendszeresen futni – mondta Barbara.

A rajt és cél ezúttal is az Amadé-Bajzáth-Pappenheim Kastély belső udvarán lesz, a résztvevők 16 órakor találkoznak, majd indulás előtt 10 perces közös, zenés bemelegítéssel hangolódnak a futásra. Az útvonal a szokásos: a kastélybirtok tanösvény egy részén, majd a faluban halad, ahol érinti a kastély egyik utolsó lakójáról, a ma is élő Sybill von Manteuffel-Szoege bárónőről elnevezett pihenőt. Részben tehát terepen, részben pedig aszfalton kell futni. – Akinek nincs kedve futni, az is bátran csatlakozhat, hiszen a távot le is lehet gyalogolni, akár babakocsival is, de szívesen látjuk a kutyával érkezőket is! A végén levezetésként egy kis egészséges harapnivalót kínálunk és kötetlen beszélgetéssel zárjuk a programot – tette hozzá Barbara, aki kiemelte: az Iszkocogás nem csak iszkaszentgyörgyieknek szól, mindenkit szeretettel várnak!

A rajt és a cél is a kastély udvarában van

Fotós: Kaszanyi-Kalóz Barbara

Előzetesen jelentkezni nem kötelező, de sokat segít, ha tudják, nagyjából hány emberre számítsanak. A részvételi szándékot a VI. Iszkocogás közösségi futás nevű oldalon jelezhetik a közösségi oldalon.