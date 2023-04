Egyrészről érthető, másrészről pedig szomorú, hogy a jövőbeli társunk kiválasztásakor különböző általunk felállított kritériumoknak kell megfelelnie az állatnak. Nem mindegy a fajta, ahogy az sem, hogy fajtatiszta-e, illetve csak a kölykök, közülük is a 10-12 hetes jöhet szóba. Nagyjából ezek azok az elvárások, amelyeket a legtöbb gazda felállít, ha arra adja a fejét, hogy legyen egy kutyája. De mi a helyzet azokkal az állatokkal, akik nem illenek bele a fent említettekbe? Nos, ha szerencséje van, akkor bekerül az állatotthonba vagy a menhelyre, ott pedig csak reménykedhet abban, hogy valaki társul választja.

Egy ilyen esetről számolt be nemrég az ASKA menhely is, akik megosztották, hogy vannak kis máltai jellegű kutyáik. Ennek híre olyannyira nagy figyelmet kapott, hogy egy nap alatt közel 200 bemutatkozó levelet kaptak, ennyien jelezték, hogy szeretnék a kutyákat.

„Természetesen az a célunk, hogy a kicsi kölyköknek is megtaláljuk a legjobb családot. De közben meg nem értjük, hogy a többi kutyánkra miért nincs ekkora érdeklődés. Valóban nem kis szőrgombócok, de ugyan olyan értékesek mint a kis máltai kutyák. Bár a többi gondozásunkban lévő kutyára is ömlenének a bemutatkozó levelek. Bár értük is ilyen tolongás lenne. De mi addig is hirdetjük a lakóinkat, új képeket készítünk róluk, hátha egyszer csak valakinek megakad rajtuk a szeme” – olvasható a menhely közösségi média oldalán.

A posztot megelőző és az azt követő bejegyzések pedig egytől egyik erről árulkodnak, szinte mindegyiken a kis máltai kutyák láthatók újdonsült gazdájukkal.