Amint tavaly megírtuk, a Budai úti Interspar mellett, a Zrínyi utca közel 400 méteres szakaszán szükség volt a szennyvíz gerincvezeték felújítására. Ezek a munkák önkormányzati forrásból 2022-ben el is készültek, azt követően pedig úgynevezett sávos úthelyreállítást is végeztek. Ezt követően azonban a darabokban visszajavított aszfalt megsüllyedt, így végül azt felbontották. Azóta az errefelé járó autósok vagy nagyon lassan haladnak a murvás, sok helyen hepehupás szakaszon, vagy pedig átmennek a szemközti sávba, olykor balesetveszélyes szituációkat is bevállalva.

Megkérdeztük a székesfehérvári önkormányzatot, mi az oka annak, hogy nem javítják vissza az aszfaltot. Mint válaszukban írták, fontos elmondani, hogy az útberuházások, csatornajavítások és az azokat követő helyreállítások során nincsenek minden esetben ideális körülmények, azaz a csapadékos, illetve a fagyos idő befolyásolhatja a kivitelezést. Többek között ezért is fontos a szerződésekbe beépített garanciális javítások lehetősége. A Zrínyi utca említett szakaszának helyreállítása április végén fog megtörténni.

Az önkormányzat hangsúlyozta, a helyreállításig táblák és terelők kihelyezésével hívják fel a közlekedők figyelmét a nagyobb odafigyelést igénylő szakaszokra. Sajnos olyan rossz minőségű az altalaj ezen a területen, hogy a szakemberek szerint indokolt és muszáj kivárni egy kis konszolidációs időt, hogy tömörödjön a pályaszerkezet a helyreállítás előtt, és ezáltal elkerülhető legyen a későbbi megsüllyedés.