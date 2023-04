Az Értékmentők és az Alba Fehérvár KC összefogásával tovább folytatódik a gyűjtés, az FMISZI Polgárdi Ápoló Gondozó Otthon javára az április 15-i, Siófok elleni mérkőzésen, adta hírül a feol.hu-nak Pletser Ádám, az Értékmentők Egyesület elnöke.

Az Alba Fehérvár KC minden szezonban támogat egy-egy alapítványt, egyesületet. Ezúttal az Értékmentők egyesület akciójába szálltak be, akik a Polgárdiban lévő bentlakásos otthon lakói számára gyűjtenek pénzt, hogy speciális szájápolási termékeket vásárolhassanak a közepesen és súlyosan sérült gondozottak részére. Számukra az egyszerűnek tűnő szájápolási rutin nem könnyű feladat, amihez speciális eszközökre van szükségük. Az egyesület ezen eszközök beszerzésével kívánja segíteni az otthon lakót.

Április 15-én, 18:00 órakor kezdődő, Siófok elleni mérkőzésre kiemelt jegyeket lehet vásárolni a pénztárakban, aminek összegét a klub az Értékmentők Egyesületnek ajánlja fel. Ezen túl az egyesület a helyszínen, kitelepült standjánál lévő perselybe is várja az adományokat, ahol lehetőség lesz a hosszabb távú támogatásokról is többet megtudni.