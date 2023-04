- Nem olyan régen dolgozik nálunk Barna Anikó, aki különböző edzéseket tart felnőtteknek és gyerekeknek, az ő ötlete volt, mozgassuk meg még jobban a falut és rendezzünk egy egészségnapot! – kereste meg a feol.hu-t Berkesziné Teket Tímea, helyi művelődésszervező, aki azt is elmondta, Vértesacsán nem volt még hasonló rendezvény. – Az esemény helyszíne a művelődési ház lesz, amelynek minden egyes centiméterén lesz valamilyen egészséges életmódhoz kapcsolódó bemutató, tanácsadás, megismerhető mozgásforma.

Mivel készülnek az acsaiak? Lesz többek között táplálkozási tanácsadás, szakember segítségével vérnyomás-, vércukor-, és véroxigénszint mérés, étrendkiegészítők, vitaminok, egészséges ételek - amiket természetesen meg is lehet kóstolni – masszőr és kozmetikus is. A sportok közül bele lehet kóstolni a jógába, a karatéba, a trambulin fitneszbe és a szenior tornába – hamarosan ilyen is indul a községben -, de lesz mazsorett bemutató és sváb táncház is. – Célunk az egészséges életmód népszerűsítése, a mozgás és a tudatos táplálkozás fontosságára való figyelemfelhívás – tette hozzá a művelődésszervező.

A részletes program az időpontokkal a jövő héten lesz meg, de a tervek szerint az iskolásoké a délelőtt, a szélesebb nyilvánosságot délután várják majd.