A Hydro székesfehérvári gyára Európa egyik legnagyobb alumínium sajtoló és megmunkáló üzeme. Az ott dolgozó, közel 1600 munkatárs nap, mint nap olyan innovatív megoldásokon dolgozik, amelyek segítségével tovább fejlődhet az autóipar.

„Hisszük, hogy a 100%-ban újrahasznosítható alumínium a jövő féme. Büszkén emeljük ki, hogy ebben a jövőben pedig nagy szerepe van női munkatársainknak, akik többek között mérnöki, technikusi, logisztikai és IT területeken is dolgoznak” – fogalmaznak felhívásukban is.

A Lányok Napja program is éppen ehhez a kezdeményezéshez fűződik, céljuk, hogy még több hölgy kapjon kedvet a szakmához.

De mit érdemes tudni a nyílt napról?

Április 27-én reggel 8 órakor kezdődik és Köfém 3-as portájánál várják a diákokat. Majd az érkezést követően megismerkednek a vállalattal, körbe néznek a gyárban, végül pedig a gyakorlatban is kipróbálhatják magukat. Anyagvizsgálat, lézergravírozás és különböző mérésekkel várják őket.