Az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola korábban jótékonysági bálokat rendezett, ám a koronavírus megakasztotta ezek sorát. - Tavaly vetődött fel először a jótékonysági est ötlete a szomszédban kitört háború elől menekülők támogatására. A rendezvény pedig olyan sikeres volt, hogy arra gondoltunk, az idén újra megszervezzük, ám ezúttal magunknak gyűjtünk. Régóta esedékes iskolánk udvarának rendezése, szebbé tétele. Arra gondoltunk, az alapítványunkhoz befolyó pénzből most ezt meg lehetne valósítani – mondta el a feol.hu kérdésére Szajkóné Medgyesi Bernadett, igazgató.

Arról, hogy mi kerüljön az udvarra, egy rajzpályázat keretében kérdezték meg a diákságot. Több ötlet is felvetődött a beadott munkák alapján: kötélpálya – természetesen alacsonyan futó kötéllel, biztonságos oldalsó kerítéssel -, kosárlabdapálya, sőt kulturált asztalok és padok kihelyezése is szóba került a felsősök rajzai nyomán. Egyelőre még nem dőlt el, mit tudnak megvalósítani, hiszen az alapítvány most kezdett tájékozódni, melyik ötletet és mennyiért lehetne kivitelezni.

Aki szívesen támogatná az iskolai kezdeményezést, a felajánlott összeget az iskola alapítványának számlájára utalhatja át, a számlaszámot megtalálják az iskola honlapján: https://esterhazyiskola.hu. A jótékonysági estre a diákok a kis jelenetektől kezdve a hangszeres bemutatókon keresztül a kézilabdások néhány perces bemutatkozásáig sok mindennel készülnek. Az est április 27-én csütörtökön 16.30 órakor kezdődik a Floriana Könyvtár és Közösségi Ház színháztermében.