Emlékeztetésként: azt a gyermeket köteles a szülő óvodába íratni, aki 2023. augusztus 31-ig betölti a 3. életévét, ezen felül azokat a gyermekeket is be lehet íratni, akik a felvételtől számítva fél évben belül töltik be a 3. életévüket. Kajászón a hónap végén az alábbi napokon lehet a Kajászói Gyöngysor Óvodába beiratkozni:

április 24-25. (hétfő és kedd): 8-16 óra között

április 26. (szerda): 8-12 óra között

A beiratkozáshoz a szülő vagy gondviselő személyi igazolványára és lakcímkártyájára, valamint a beíratni kívánt kisgyermek születési anyakönyvi kivonatára, TAJ számára és lakcímkártyájára lesz szükség.