A pályázat díjátadóját, melyre több mint 300 beküldött alkotás érkezett, március 22-én, Székesfehérváron, a Fejérvíz székházában tartották. A dátumválasztás pedig nem véletlen, a szervezők ügyeltek arra, hogy az eseményt a Víz világnapján tartsák. Mint megtudtuk összesen hat kategóriában adhattak be műveket a jelentkezők és kategóriánként három díjazott kapott könyvjutalmat. Az első kategória rajzpályázat volt alsó tagozatos tanulók számára, itt Régi Anett 3. osztályos tanuló állhatott a képzeletbeli dobogó legfelső helyére. Majd ismét rajzpályázat kategóriában a felső tagozatos jelentkezők közül a 8. évfolyamos Stuka Dorina alkotása nyerte el leginkább a zsűri tetszését. Művészeti művek közül a negyedikes Kovács Róza zsebelte be az első helyet, míg a fotópályázatok közül a 6. osztályos Holka Éda Marietta munkája érdemelte el az első helyezést. A fogyatékkal élő gyermekek számára is indítottak egy külön kategóriát, közülük Horeszta Viktor, 7. osztályos diák műve landolt a legfelső helyen. Végül pedig a legkreatívabb szlogenek következtek, itt a nyolcadikos Rátkai Anna mottóját értékelték a legjobbra.

„Tömérdek kincs, ami még sem elég” – hallhattuk a győztes gondolatot.