– Hogy lehet, hogy nincs fűtés a Rákóczi úti panelházban? – tette fel a kérdést még múlt csütörtökön, március 9-én egy hölgy a közösségi médiában. Bejegyzéséhez pedig nem sokkal később özönlöttek is a hozzászólások és egyre több társasházi lakó jelezte: náluk is hasonló a helyzet. Állításuk szerint a Gáz utca 1-ben, a Tolnai utca 42-ben és az Eszperantó tér 4-ben is jéghidegek a radiátorok, de a Semmelweis utcát, a Szabadságharcos utat és a Vásárhelyi utat is említették a hozzászólók, ám itt már nem adták meg a pontos címet. Ugyanekkor több olyan hozzászólást is olvashattunk, amelyekben éppen az ellenkezőjéről számoltak be az emberek. E szerint abban a lakóházban, amiben ők élnek nincs ’fűtésprobléma’, sőt kimondottan magas a benti hőmérséklet.

A fentieknek jobban utánajárva megkerestük Szauter Ákost, a Széphő vezérigazgatóját, hogy valóban nem volt fűtés ezekben a társasházakban vagy másról lehet szó? Tájékoztatásából megtudtuk, hogy a Széphő munkatársai nem kaptak ilyen irányú bejelentést a társasházaktól, így valószínűleg nem a fűtésrendszer meghibásodása volt az oka annak, hogy a lakók hidegnek érezték a radiátort. Elmondta, hogy minden társasháznak egyedileg van beállítva a fűtésszabályozása, így az is lakóházanként változó, hogy a fűtés hány celsius-foknál kapcsol le vagy épp be. Ez utóbbi lehet az oka annak is, hogy míg az egyik lakásban meleg volt a radiátor abban az időben, a másikban már hideg. Ugyanekkor azt is fontos megjegyezni, hogy a radiátorban keringő víz hőmérsékletének megítélése igen szubjektív, hiszen, ha megtapogatjuk a fűtőtestet az abban lévő 28 fokos vizet is hidegnek érezhetjük a kezünkkel.

A Széphő vezérigazgatója továbbá arra is kitért, hogy a társasházak bármikor módosíthatják a már beállított fűtésszabályozást, amennyiben a lakók nincsenek megelégedve a benti hőmérséklettel. Nincs más dolguk, csak jelezni a közös képviselőnek vagy a lakásszövetkezetnek, akik felveszik a kapcsolatot a Széphő munkatársaival.