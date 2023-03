A növények világán, a Káldi-Hidegkúti Ökoturisztikai Központon, az arborétumokon és gyógynövényeken túl, a Pákozdi Pagony téli világába kalauzolja a nézőket, az Erdei utakon – Reviczky Gáborral című műsor ezévi hetedik adása.

“A természet és az állatvilág minden évszakban más más arcát mutatja. A hideg, szürke téli időszak első látásra talán nem tartogat sok meglepetést, azonban ez természetesen nem így van. Aki a Pákozdi Pagony Vadaspark és Arborétumba látogat, természetes környezetükben csodálhatja meg hazánk nagy vadjait, de emellett Szikaszarvasokkal, valamint Emuval is találkozhat” – hangzik el Reviczky Gábor bevezetője.

A 2017 óta vadasparkként is működő, közel 7 hektáros terület otthont ad hazai nagyvad fajoknak, de egyéb más állatfajokat is meg lehet itt tekinteni.

A vadaspark és állatkert nagyon nagy területen képes az állatokat bemutatni úgy, hogy a nagy távolságok ellenére is elénk merészkednek és közelről is megcsodálhatók. A parkba az év minden szakában és évszakban érdemes kilátogatni. A tél végével tavasszal is új élményekkel gazdagodhatnak a kilátogatók. Hamarosan megjelennek az új jövevények: a vaddisznó malacok, majd aztán követik őket a szarvasok és az őzek.

A filmben a Pákozdi Pagony Vadaspark és Arborétumról szóló rész 6 perc 32 másodperctől látható: