Hamarosan itt a jó idő, a hőmérő higanyszálának felkúszásával egyenesen arányosan nő a Fő utcán és a belvárosban sétáló emberek száma is. Éppen ezért nem mindegy, hogy a mellékutcai üzletek, vállalkozások be tudják-e vonzani a vásárlókat. A legutóbbi online polgármesteri fogadóórán egy Basa utcába irányító, földre helyezett reklámtábla is szóba került, amit a tulajdonosnak el kellett távolítania, s nem érti az okokat. Mint írta, mivel a fősodorból kiesik a mellékutcai vállalkozása, valamivel muszáj az emberek tudtára adni a létezését. Cser-Palkovics András megírta a miérteket.

Engedélyeztetni kell minden belvárosi hirdetőtáblát

Fotós: FMH-archív / Beke Zsombor

A konkrét problémafelvetés úgy kezdődött, hogy a hölgy és a Fő utcán vállalkozó társai ügyfélkapun keresztül értesítést kaptak, miszerint a reklámozás céljából kihelyezett megállítótábláikat a továbbiakban nem helyezhetik ki a Fő utcára. Majd leírta, üzlete a Fő utcáról leágazó Basa utcában van, éppen ezért szeretné a sétálóutcán közlekedő népes gyalogosforgalom szemét a boltjára irányítani. Az üzleti érdeket természetesen a polgármester is elismeri, azonban válaszában felhívta a tulajdonos-üzletvezetők figyelmét az eljárásrendre is, hiszen ezekre a táblákra engedélyt kell kérni.

- Minden vállalkozás felszólítást kapott, akiknek engedély nélkül volt kint bármilyen eszköze. Konkrétan senkinek nem volt érvényes engedélye. Mindenkinek le kell folytatnia a Főépítész Irodán a településképi eljárást, akinek nincs, és ezt követően közterület-használati engedélyt kell kérni. Az eljárások során lesz tisztázva, mit, hova, és hogyan lehet kihelyezni. Nem szeretnénk megakadályozni a reklámozás lehetőségét, de szeretnénk egy kis rendet és figyelni a városképre is - írta válaszában a városvezető.