Örsi Ferenc a legendás Ikarus buszok egyik formatervezőjeként, köztük az Ikarus 300-as buszcsalád tervezőjeként írta be magát a szakma történelmébe. A formatervezőt a Fejér Megyei Hírlap és a feol.hu olvasói Az év emberének választották, akivel a díjátadón beszélgettünk.

– Gyermekkoromban kezdődött az érdeklődésem a rajz és a tervezés iránt. Pár éves voltam, amikor már rengeteg papírt és ceruzát pusztítottam el. Eleinte ez hobbi volt, majd a hobbiból hivatás lett, ami aztán végig kísérte az életemet – elevenítette fel a kezdeteket Örsi Ferenc. Az ipari formatervező arra a kérdésünkre, mit gondol azzal kapcsolatban, mennyire határozta meg egykori munkája, munkájuk azt, hogy ma milyen buszokkal közlekedhetünk, így fogalmazott: – Akkoriban az Ikarus a Föld egyik, ha nem a legnagyobb autóbusz gyára volt, dacára az akkori speciális viszonyoknak meghatározó volt a termelése. Ha jól emlékszem több mint 130 országban forgalmazták ezeket a buszokat. Amikor a mi generációnk elkezdett dolgozni az új fejlesztéseken, például az Ikarus 300-as családon, sajnálatos módon már a gazdasági és politikai helyzet folyamatosan romlott. Emiatt sajnos már nem tudtuk megvalósítani, hogy hasonló darabszámban készüljenek, mint a hagyományos.

Örsi Ferenc nem gondolta, hogy ennyien állnak mögötte

Örsi Ferenc úgy fogalmazott, akkoriban nem a javukra játszottak össze a körülmények, ezért is ment külföldre, ahol nagy igény volt szakmai tudására. Az év emberét természetesen arról is kérdeztük, hogy érintette az elismerés, milyen érzésekkel vette át azt. – Nagyon meglepődtem, amikor megtudtam, rendkívül jó érzés volt, mert nem is gondoltam volna, hogy ennyi ember áll mögöttem. Azt hiszem ez a hátralévő életemben egy olyan tényező lesz, amit soha nem lehet elfelejteni.

Az ikonikus buszcsalád tervezője már nyugdíjas éveit tölti, de nem tette le végleg a ceruzát, és azt sem lehet mondani, hogy kizárólag pihenéssel tölti a napokat. – A tervezés maga lecsengett, de ha van ötletem, természetesen lerajzolom, hátha egyszer még jó lesz. Nagyon sok videót készítettem az utazásaim során, főleg víz alatt, búvárkodás közben. Több száz órányi nyersanyagom van, most ezekből csinálok különböző kisfilmeket, hiszen számos tengert és mind az öt óceánt bejártam. A covid alatt elkezdtem megírni az életrajz könyvemet, ami már nyomdakész. Cápák és ceruzák a címe. Ebben az életrajzi leírás mellett van egy szakmai, karrier leírás, a másik része pedig maga a búvárkodás és azok a kalandok, amiket közben szereztem – sorolta Örsi Ferenc, mi mindennel foglalatoskodik mostanában.