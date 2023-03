„Testvéreim, a pillanat, amelyet élünk, komolyabb teendőkre szólít fel bennünket. Európa minden népe halad és boldogul. Haladnunk és boldogulnunk kell nekünk is. Legyen béke, szabadság és egyetértés! Követeljük jogainkat, melyet eddig tőlünk elvontak és kívánjuk, hogy legyenek azok közösek mindenkivel” – idézte Jókai szavait a városi ünnepségen beszéde elején Illés Szabolcs, polgármester, aki a továbbiakban felidézte az 1848-49-es forradalom és szabadságharc főbb eseményeit és fordulópontjait. - Bár a szabadságharc elbukott, az eredményei azonban megmaradtak, a modern Magyarország alapjai nem dőltek össze. Bebizonyítottuk a világnak, hogy egy kis nemzet is képes lehet az összefogásra, képes lehet világraszóló eredményeket elérni. Akár a hatalmas túlerővel szemben is” – fogalmazott, majd így folytatta: - Ebből tudunk mindannyian erőt meríteni, hisz ugyanazokra az értékekre van szükségünk ma is, mint akkor volt – mondta. Ünnepi gondolatait azzal zárta, az összefogás, a bizalom és egymás segítése azok, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a tervek valóra váljanak és hogy akár egy olyan kis közösség is, mint Csákvár, célt érjen.

Ezt követően átadták a Csákvárért Díj kitüntető címeket. Ezek egyikét idén Teremi Trixi, a 2020-ban alakult Rátonyi Róbert Színház – melynek otthona Csákvár - művészeti vezetője kapta. A Kálmán Imre díjas magyar operettszínész 2017-től vesz részt a kisváros kulturális életében. Ugyancsak Csákvárért Díjat vehetett át Kunstár Béla, pedagógus, aki évtizedek óta tanít történelmet az általános iskolában, de ő az iskola könyvtárosa is és évekig dolgozott a csákvári esti gimnázium tanáraként, majd igazgatójaként is. 1998 és 2006 között képviselőként is kivette a részét a település életéből, alapító tagja a Vértes Múzeum Baráti Körének, számos múzeumi program, kiállítás és nyári tábor szervezője. Mindezek mellett a 70-es évektől a megyei futballban is szerepet vállalt előbb játékvezetőként, majd ellenőrként és versenybizottsági tagként. Végül, de nem utolsó sorban, a református egyházközösség presbiteri jegyzőjeként is tevékenykedik.

Több éves hagyomány, hogy a március 15-i ünnepségen az ötödikesek adják a műsort

Fotós: Némedi István

Az ünnepség hivatalos részét követően az általános iskola ötödik osztályosai adtak műsort, majd a Tavaszi Szél Csángó Kulturális Egyesület fellépése következett. A délelőtti program a Hősi Emlékműnél koszorúzással zárult.