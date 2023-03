Ezek a madarak nagyon játékosak, hiszen a nem is olyan távoli múltban a Koronás Park bejáratanál is sikerült őket lencsevégre kapni.

A Koronás Parkba kitűnő kilátás nyílik erről a domboldalról

Fotós: HBL

Sőt, a kép tanúsága szerint még hegyet mászni is tudnak! Volt, mikor a Szedreskerti lakónegyedben fedeztünk fel egy kacsapárt, akik vélhetően csak egy kis magányra vágytak, és nászútra indultak a közeli Csónakázó-tó mellől.

De már bevették a belvárost is! Pénteken Cser-Palkovics András tette közzé Instagram oldalán egy Storyban, (ami 24 órán keresztül még elérhető) hogy a felújított Városházára nem csupán az emberek kíváncsiak: egy tollas is kirándulással kötötte egybe a megtekintését. Itt a városvezető azt kérdezte humorosan a követőitől, szerintük mit keres ott az eltévedt réce? A: turista, B: a felújítást jött ellenőrizni, C: beköltözik. Önök szerint?