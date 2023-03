Az esetek nagy többségében már helyreállították a február 4-én keletkezett károkat, de akadhatnak még olyan épületek, amelyek javításra szorulnak. Ilyen Székesfehérváron az a Széna téri lakóház is, aminek egyik oldalán a szél több emeletnyi vakolatot bontott le. Nyíri István, a társasház közös képviselője, aki egyébként ezen kívül további három társasháznak a közös képviselője a városban, még február közepén összehívott egy rendkívüli lakógyűlést, hogy megbeszélje a lakókkal és lakástulajdonosokkal a megrongált épületrész helyreállításának részleteit. Mivel az akkori gyűlésen csak egy árajánlat érkezett attól, aki vállalná a munkálatokat, a lakók vártak még, hogy minimum háromból tudjanak választani, így végül a következő gyűlésen, amit február 28-án tartottak, döntötték el, hogy kit bíznak meg a kivitelezéssel. A költségek megközelítőleg ötmillió forintba fognak kerülni és előreláthatóan egy hétig tartanak majd a munkálatok.

Nyíri István közös képviselő mutatta, hogy hol fogják felállítani a szakemberek az állványt és a védőhálót a javítás idejére

Fotós: Déri Brenda / FMH

– Amennyiben az időjárás is kegyes hozzánk, két hét múlva tudnak nekilátni a munkának a szakemberek. Időközben viszont az is kiderült, hogy nemcsak az a rész szorul javításra, amit letépett a szél, hanem kicsit tovább kell bontani azokat a részeket is, amik szemmel úgy tűnhetnek, hogy rendben vannak. Ezáltal jóval nagyobb felületet kell helyreállítani annál, mint ami leszakadt – részletezte Nyíri István, majd hozzátette, a költségek egy részét a társasházon lévő biztosítás fedezi, míg egy másikat a közös költség és a társasház megtakarítása.

– Annak érdekében, hogy anyagilag senkit ne terheljenek meg jobban ezek a munkálatok, illetve hogy a jövőben is legyen a társasháznak tartaléka, javasoltam a közös költség összegének megemelését, ami 15 százalék, és a lakók el is fogadták – mondta.

Így várhatóan március közepétől már látni lehet, ahogyan folyik a javítás.