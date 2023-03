A Mathias Corvinus Collegium (MCC) a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesületével közösen szervezett országjárás keretében hozta ezúttal Székesfehérvárra Faragó Tamás olimpiai és világbajnok bajnok vízilabdázót és Hegedűs Csaba olimpiai és világbajnok birkózót. Az ország legnagyobb sportolói közé tartozó legendák ezúttal is életükről, sikereikről, az amögötti teljesítményről, szorgalomról, kitartásról és elhivatottságról meséltek – teltház előtt, a Hiemer-ház báltermében. Kérdezőjük pedig régi sportbarátjuk, Füleky András, az egyesület igazgatója volt. A szervezetről elhangzott: a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesülete 32 éves múltra tekint vissza, és 21 tagja lehet. Ennek az elit csapatnak a tagja Faragó és Hegedűs is, akik történetüket gyermekkoruk azon pillanatától kezdték, ahol életükben megjelent a sport.

Faragó Tamás olimpiai és világbajnok bajnok vízilabdázó

Fotós: Fehér Gábor / FMH

- Az élethez kell egy jó adag szerencse – kezdte Faragó Tamás, akiről persze hamar kiderült, hogy talán mégis ez az „életadalék” számított a legkevésbé ahhoz, hogy olimpikonná váljon. Hiszen már kezdetekkor jobban szerette az uszodát, mint az otthonát, még a takarítók is vele köszöntek el a medencétől. És pont olyan szépen és akkurátusan építette sportkarrierjét, ahogy azt a legjobb sakkozók teszik. Mert, mint mondta, minden lépés egy döntés. Így történt ez az ő életében is. Hasonlóan elhivatott gyerek volt Hegedűs Csaba is.

Hegedűs Csaba olimpiai és világbajnok birkózó

Fotós: Fehér Gábor / FMH

- Dunántúli, sárvári gyerek vagyok, s az 56-os eseményeket követően kezdtem birkózni. Bátyámmal Sárváron a két lehetőség közül ezt választottuk, nekünk ugyanis kicsit szögletes volt a labda… - mesélt első igazi sportélményeiről a birkózó legenda, akinek mindig sebes volt az orra, amikor hazament. Ez is jelezte már elhivatottságát, ahogy az is, hogy Hegedűs már gyermekként vágyakozva gondolkozott azon, mire vihetné a birkózással. A kitartó munka után pedig Sárvár után következhetett a világ, s annak meghódítása. Sőt, az elején Székesfehérvár is, ahol, mint mesélte, számtalanszor megfordult versenyeken. Ezek a momentumok és emlékek végül a legnagyobb bajnokságokig vezették a hallgatóságot a sportolók élettörténetében.