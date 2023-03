A segítők és a támogatók célja, hogy adományaikkal segítsék a civil szervezeteket a közösségépítésben. Ahogy Heizler Róbert, a CÖF országos koordinátora fogalmazott, „nemcsak egy készüléket adnak át, hanem a masinával egy olyan lehetőséget is, hogy annak használata során együtt tudjanak munkálkodni az egyesületek és alapítványok önkéntesei is, ezzel segítve a helyi közösségeket. Hozzátette azt is, hogy a CÖF 2016-ban indította el civil misszióját, melyhez nem sokkal később csatlakozott a Magyar Asszonyok Érdekszövetsége. Ezalatt több mint 400 adományt osztottak ki, köztük civil szervezetek, őstermelők, nagycsaládosok és közétkeztetési konyhák részesültek a támogatásból.

Több, mint egy masina, lehetőséget teremt a közösségépítésre.

Fotós: Fehér Gábor

A csütörtöki átadáson adományokat vehetett át a Jenő Község Családsegítő Szolgálata nevében Farádi-Szabó Lászlóné, valamint Zugor Zsuzsanna, az Echo Innovációs Műhely szakmai vezetője.