Bár az időjárás némileg ráijesztett a MartonKult munkatársaira délelőtt, a borongós idő ellenére felhőtlen volt a hangulat a kisváros főterén. Martonvásár közösségi tere ismét megtelt a helyi köznevelési intézmények nebulóival, akik reggel kilenc órától folyamatosan érkeztek. A sláger természetesen a kék színű aszfaltkréta volt, de a szivárvány minden színéből készültek gyönyörű alkotások. A kreatív szabad foglalkozás alkalmával a gyerkőcök igazi virtuóznak érezhették magukat, és mint egy jó művész, dedikálták is műveiket. A legfiatalabb művészpalánta például alig két éves volt.

Az egyik személyes kedvencem, de nagyon nehéz választani, mert mindegyik gyönyörű.

Fotós: Kecskés Zoltán

Jó volt látni, ahogy minden egyes gyerkőc élvezi, hogy különösebb retorzió nélkül a térkőre vetheti gondolatait a víz világnapja apropójából. Őket nézve, hallgatva az ember biztosabbnak hiszi a jövőt. Bünti tehát nem volt, jutalom azonban annál inkább. A gyerkőcök a kinti tanóra végén velencei szelet híján, Balaton szeletet kaptak ajándékba, ami mondanunk sem kell, rögtön el is fogyott. Ki tudja, lehet egyszer majd valakinek ez a márkanév (velencei szelet) is egyszer eszébe jut majd, ezzel is népszerűsítve megyénk leglátogatottabb tavát.

Akik esetleg kedvet kaptak az aszfaltrajzoláshoz ne habozzanak, egészen kora este 18 óráig megmutathatják művészi vénájukat a BBK rendezvényudvarán. Az eseményt hirdető plakáton a következő kedvcsináló idézetet olvastam:

„Víz! Se ízed nincs, se színed, se zamatod, nem lehet meghatározni téged, megízlelnek, anélkül, hogy megismernének. Nem szükséges vagy az életben: maga az élet vagy." (Antoine de Saint-Exupéry, francia író)