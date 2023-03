A játékot az óvodás gyermek legjellemzőbb életmegnyilvánulásának, az iskola előtti kor legfontosabb, leginkább fejlesztő alaptevékenységének, nevelési eszközének tartják a pedagógusok. Hasonló elvet vall a Gyermekvilág Mátyásdomb Alapítvány munkatársai is, akik egy különleges programmal készülnek. A szervezésükben megvalósuló esemény célja egyértelmű: mosolyt varázsolni az érdeklődők arcára.

A Léghajó Meseszínház gyakran látott vendég vármegyénk településein, főleg annak is déli részén. Voltak már többek között az alapi óvodában, ahol a ,,Furfangos Paraván” előadását hozták el a gyerekeknek, de voltak már Mátyásdombon is, ahol legutóbb novemberben adtak elő nagy sikerű produkciót. Méghozzá Fazekas Mihály meséjét, a Lúdas Matyit mutatták be. Az interaktív előadásairól híres társulat ezúttal „A virágzó ház" című históriát hozza a helyi művelődési ház színpadára. Bana Viktória és Száraz-Nagy Tamás koprodukciója pedig minden bizonnyal ezúttal is felejthetetlen lesz.