Az egyik közösségimédia-csoportban ráadásul arra is felhívták a figyelmet, hogy a Szent Sebestyén-templom mellett kialakított buszmegálló – amely a keresztségben az Irányi Dániel utca nevet viseli, s a 34-es számú járatot érinti – pár méterrel odébb költözött, a városból kifelé vezető irányba. Ezzel együtt pedig a parkolótábla is új helyet birtokol.

Jól látható: az eddigi, "farkasfogakkal" felfestett megállóhely jelenleg a városból kifelé haladók sávja

Forrás: Szanyi-Nagy Judit / Fejér Megyei Hírlap

A költözés pikantériája, hogy így, a jelenlegi helyzetben, egy záróvonalat átlépve és egy Megállni tilos táblát – amely egyben a várakozást is tiltja – figyelmen kívül hagyva kell megállnia az autóbusznak, hogy felvegye utasait. Emellett a rutinból közlekedők is megnehezíthetik a buszsofőrök dolgát, ugyanis ebben a sávban a korábbi szokás szerint parkolhattak gépjárműveikkel. Most erre is figyelniük kell a gépjárművezetőknek: pár méterrel arrébb, ugyancsak a városból kifelé vezető irányban állhatnak csak meg szabályosan autóikkal.

Ez a forgalmirend-változás szükségszerű volt, hiszen a Móri út középső sávját a forgalom elől elzárták, Mór irányába a megállóhelyet jelző "farkasfogak" fölött elhaladva lehet csak közlekedni. Ettől függetlenül a közlekedőkben joggal okozhat belső feszültséget a kérdés: hogyan is közlekedhetnek itt minden szabályt betartva?