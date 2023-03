Az ebösszeíró adatlapokat mind a három településen, minden háztartásba eljuttatják, ám akinek mégsem kerül a postaládájába ilyen, vagy további adatlapokra lenne szüksége, az beszerezheti ezeket a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalban, vagy letöltheti az egyes települések honlapjáról (ezek a csakvar.hu, a vertesboglar.hu és a gantfalu.hu, ahol az ebösszeírásról szóló hír alatt találják a linkeket) is. Az adatlapokat minden kutyára vonatkozóan külön-külön kell kitölteni, majd eljuttatni a csákvári hivatalba. Ezt megtehetik személyesen vagy postai úton (8083 Csákvár, Szabadság tér 9., a borítékra írják rá: Ebösszeírás), illetve az [email protected] email címre is elküldhetők.

Fontos, hogy a már korábban bejelentett ebeket is újra jelenteni kell! Az adatszolgáltatás kötelező, annak elmaradása büntetést vonhat maga után! Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: április 30.

Amennyiben az előző, 2020-as összeírás után a kutyatartásában változás állt be – pl. a kutya elpusztult vagy elajándékozták - a bekövetkezett változás tényét is közölni kell. Erre az Eb változásbejelentő adatlapot kell használni, ami szintén a fentebb jelzett módokon szerezhető be.

Az önkormányzati hivatal arra is felhívja a kutyatulajdonosok figyelmét, hogy a 2023-as összeírást követően az eb tartásával kapcsolatos minden változást (pl. újabb veszettség elleni oltás, ivartalanítás, veszélyessé nyilvánítás stb.) 8 napon belül be kell jelenteni, kivéve, ha a jogszabály máshogy rendelkezik a bejelentési határidőt illetően.