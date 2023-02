– Néhány fejlesztésünk jelentősen többe került, mint a kapott támogatási összeg, ami a háborúval és az európai büntető jellegű válaszok következményével magyarázható. Ilyen volt a bölcsődeépítés is, ám ez mégis a legszebb feladatunkká vált. Apró bútorok, játékok, eszközök beszerzése, a csupasz épület megtöltése melegséggel, színekkel, formákkal és élettel. Valamennyi, ebben részt vállalt kollégám számára sokáig szívmelengető emlék marad. Ezzel párhuzamosan sok örömet és előrelépést hoztak a Magyar falu programban megvalósuló projektek. Sikeresen indult a tanyagondnoki szolgálat, ismét újabb területeken valósulhatott meg burkolatfelújítás, felújításra került a ravatalozóépület, a polgármesteri hivatal is.



Fejlődő civil szervezetek

– A Covid utáni időszakban jelentős erőket mozgattunk meg a társadalmi kapcsolatok és a civil élet újraindításának érdekében. Nagy segítséget jelentettek a kulturális területen és a civil szervezetek számára elérhető kormányzati források. Megújítottuk a Nagyvenyimért Közalapítványt, a polgárőrségnél tisztújítás volt. A mozgási lehetőségek körében a megújuló tenisz és a születő korcsolyázás nyomán új életre kelt Nagyvenyimen a spinning, bővült és megújult a közbiztonságot erősítő kamerarendszer, új elektromos zongorával, az óvodai tornaszobában sporteszközökkel gazdagodtunk, színesedett a helyben jógát oktató szakember eszköztára és klimatizálhattuk a galambászházat is.

Számos sport- és kulturális programot kínálnak kicsiknek és nagyoknak egyaránt

Sikeres rendezvények

– A művelődési ház klubjai aktív részesei voltak kulturális életünknek és kapcsolatainknak (pünkösdi dalostalálkozó, térségi dalkörtalálkozók, adventi rendezvények). Ez az év az önálló Nagyvenyim település létrejöttének 75., jubileumi éve is volt, a bajor Altomünsterrel fennálló testvérkapcsolatban pedig az újjáéledés ideje is. A falunap után a nagyvenyimi temetőben végső nyugalomra helyezett Dolmány Vendel atya adományokból megújult sírhelyénél hajtottunk fejet. Az őszi időszakban a hagyományos szüreti rendezvények mellett a Nagyvenyim és Térsége Fejlesztéséért Egyesület ismét megrendezte az évtizedes hagyománnyal bíró Kulináris Kavalkádot.



A gazdálkodás

– Az elmúlt 8 évben a kollégáimmal az erőforrások mind jobb kihasználásán, a pénzügyi, gazdasági hatékonyság javításán dolgoztunk. Számunkra a pályázati lehetőségek elérése kiemelt fontosságú. Jelenleg folyik az idei év költségvetési tervezése. Egy biztos, takarékosan gazdálkodunk, de a kérdésre majd egy elfogadott költségvetési rendelet fogja megadni a választ.



Az esztendő tervei

– Az előttünk álló hetek a pénzügyi tervezésről és a települési működés biztosításáról szólnak. A tavalyi év végén hat pályázatunkból négy esetében támogató döntést kaptunk, ami kijelöli az idei év fő irányvonalait. Megkezdjük a Nefelejcs óvoda gépészetének, fűtési rendszerének átalakítását, az új hőszivattyús hőforráshoz padlófűtéses hőleadó felületet alakítva ki. A napelemes rendszert tovább bővítjük és a padlásfödémek új szigetelést kapnak. Uniós forrásból folytathatjuk a belterületi utcáink egy részének burkolatfelújítását. A településközpontban egy új gyalogátkelőhelyet alakítunk ki a Holló utca és a könyvtár között. Egy több száz méteres új járdaszakasz is szolgálja majd a szőlőhegyiek közlekedésbiztonságát. Folytathatjuk a felszíni vízelvezetés gondjainak kezelését. Tehát feladatokban bővelkedő év előtt állunk. Bizakodunk, hogy a 120 százalékos telítettséggel működő óvodánk bővítéséhez is kapunk támogatást. Fontos állomásához érkezik az erdélyi Egeressel és a hozzá tartozó magyarlakta községekkel meglévő testvérkapcsolat is.



Élhető település

– Nagyvenyimen a hétköznapi élet viszonylagosan jó színvonalon, barátságos közegben zajlik. A közszolgáltatások nagyjából rendben vannak, az elérhető kínálat sokrétű. Köszönet illeti a helyi ellátásban és szolgáltatásban tevékenykedőket, ahogyan az intézményekben dolgozó kollégákat is! Nálunk a hangsúly a helytálláson és a segítségnyújtáson van, nem a követeléseken, és ez a béke légkörét adja a lakosságnak. Nagyvenyim szerencsés, mert a település életét működtető szakmai háló erős szálakból szőtt – hallottuk Nagyvenyim polgármesterétől.