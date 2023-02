A váli páciensek ellátását a Gyúrón is rendelő Csongrádi Ágnes doktornő veszi át, a rendelések viszont változatlan helyszínen, a Vajda János utca 35. szám alatt található fogorvosi rendelőben zajlanak a jövőben is. A betegek ellátása előjegyzés alapján történik, kivéve a sürgősségi ellátást. Időpontot rendelési időben kérhetnek a 70/367-4404-estelefonszámon, vagy a [email protected] e-mail címen. Amennyiben úgy adódik, a gyúrói rendelésre is átmehetnek a váliak.

Rendelési idő:

hétfő: 8-14 Vál

kedd: 12-19 Vál

szerda: 8-15 Gyúró

csütörtök: 9-16 Vál

péntek: 8-11 Gyúró