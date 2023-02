Az idei évben is folytatja dinamikus bővülését a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) középvállalati platformja. A műanyagipari termékek széleskörű palettájának gyártásával, logisztikával és környezetgazdálkodással foglalkozó társaság a jelenkor értékeinek megőrzése mellett a dinamikus, ám fenntartható növekedést, az értékláncok megőrzését, és a körforgásos gazdálkodást tűzte zászlajára.

Amint a Vertikal és a BÉT közös közleményéből megtudtuk: az év első Xtend-bevezetése keretében a polgárdi székhelyű társaság összesen 20 ezer darab, egyenként 1000 forint névértékű, 20 millió forint össznévértékű, dematerializált, névre szóló törzsrészvénye jelent meg a platformon. A bevezetést kijelölt tanácsadóként a Navigator Investments Nyrt. támogatta.

– Társaságunk olyan komplex, a műanyagipar, környezetgazdálkodás és logisztikai tevékenységet ötvöző cégcsoport vezető tagja kíván lenni, amely a fenntartható növekedés mellett képes azoknak az értékeknek a megőrzésére, amelyekre tevékenységét építette, és amelyeket célként zászlajára tűzött. Hiszünk abban, hogy a növekvő környezetvédelmi kötelezettségvállalások és a körforgásos gazdaságra történő áttérés során is hatékony és eredményes működéssel meg lehet valósítani ezeket a célokat – fejtette ki lapunknak a tőzsdére lépés kapcsán Ferencz Kornél, a Vertikal Group tulajdonosa.

A társaság azért döntött a tőzsdére lépés mellett, hogy mind a környezetvédelem, mind az ipari termelés tekintetében integrálni tudják azokat a folyamatokat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy bekerülhessenek a vezető ipari vállatok közé. A tőzsdére vezető út során a Budapesti Értéktőzsde és a Pénzügyminisztérium közös, európai uniós forrásokból megvalósuló szakmai és financiális támogatását, a Mentor Programot is igénybe vették.

– A Vertikal Group napjainkban a környezetgazdálkodás és környezetvédelem meghatározó szereplője a hazai piacon. „Vertikálisan”, azaz egymásra épülő tevékenységeivel és üzleti szemléletével kiemelkedik a piaci szereplők közül. Nem csupán vállalatként van jelen a környezetgazdálkodási üzletágban, hanem annak iránymutatója, iránytűje is kíván lenni egyben. Az integrált üzleti gondolkodás szellemében, egymástól alapvetően eltérő jellegű tevékenységet kapcsol össze. A kutatás-fejlesztést az egyetemekkel való szoros együttműködés révén kombinálja a környezetgazdálkodással, melyhez szorosan integrálja a műanyag feldolgozási és gyártási, valamint logisztikai tevékenységet. Ennek részeként a környezetgazdálkodási tevékenység végtermékeként saját felhasználásra műanyag alapanyagot is állít elő – folytatta Ferencz Kornél.

E folyamatoknak része és eredménye olyan ipari és lakossági felhasználású prémium és háztartási műanyag alkatrészek gyártása, melyek szinte minden háztartásban megtalálhatók. Ezeknek a termékeknek egy része a felhasználási ciklusuk végén ismételten bekerül a környezetgazdálkodási, majd az alapanyag gyártási és feldolgozási körforgásba. Mindezek mellett a társaság jelentős és folyamatosan bővülő környezetgazdálkodási kapacitásokkal rendelkezik, részt vesz a hulladékgazdálkodási folyamatokban is.

– Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy a Vertikal csatlakozásával immár tizenkilenc tagot számlál a középvállalati platform kibocsátóinak mezőnye. Ismét olyan társaság lép a tőzsde parkettjére, amely a BÉT középvállalati szolgáltatásai által nyújtott előnyöket kiaknázva vértezte fel magát a bevezetéshez szükséges tudással. Kívánjuk a társaságnak, hogy sikerrel valósítsa meg növekedési terveit a tőzsdei jelenlét segítségével! – értékelte a bevezetést Végh Richárd, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója.