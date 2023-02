Olyan időjárás esetében, mint amilyen a szombati is volt, azonnal feláll a Városgondnokság fizikai állománya és elsősorban az úttestre, járdára és parkolókra dőlt fáktól mentesíti a területet – mondta Homoki László, a Városgondnokság Kertészeti Divíziójának vezetője.

Szombaton a városban nyolc nagyobb fa dőlt ki. Egy Lövölde úti udvaron a viharos szél áldozata lett egy százéves tölgyfa, ami a kidőlésével nem okozott ugyan kárt, de egy rendkívül idős példányról van szó. Szintén egy idősebb japánakác dőlt ki a Zichy ligetben.

Az egész város területén rengeteg száraz ág is leesett a fákról, melyeknek összegyűjtése szinte egész hétre munkát ad a Városgondnokság parkfenntartó csoportjainak. Nagyon sok bejelentés érkezett, a szakemberek türelmet kérnek, igyekeznek a leghamarabb végigérni a városon. A teljes állomány ezen dolgozik, beleértve a favágó csoportot is. A kidőlt fákat a Városgondnokság telephelyére szállítják, ahol felvágják, majd szociális tűzifaként hasznosítják azokat.

Amennyiben a lakosok közterületen megdőlt fát látnak, akkor érdemes bejelenteniük az esetet, melyet kivizsgálnak a Városgondnokság szakemberei. A közterületi hibabejelentő a Székesfehérvár applikáción is elérhető.