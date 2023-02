A napokban az egyik hölgy Olvasónk azzal keresett meg bennünket, hogy felháborítja az – ahogy ő fogalmazott –, hogy egyre pofátlanabbul próbálják kicsalni az adatait. Mint mondta, sajnos a kísérletezések ismét napi szinten történnek nála. Egyik alkalommal futárszolgálatos SMS-nek álcázott üzenetekkel bombázták, máskor, mint a legutóbbi esetben is, a Netflix nevében küldözgetnek linkeket.

– Novemberben már kaptam hasonló álcázott szöveges üzenetet a streamingszolgáltatótól, melyben arról tájékoztattak, hogy baj van az előfizetésünkkel. Aztán egy ideig nem kaptam, az utóbbi napokban pedig újra megszaporodtak, ráadásul több ismerősöm is arról panaszkodott –akiknek szintén előfizetésük van –, hogy hasonlóakat tapasztaltak. Egyik barátom, hadd ne mondjam pontosan, hogy mit, de nyomdafestéket nem tűrő jelzővel illette a csalókat, hiszen némelyik esetben még arra is lusták voltak, hogy a hivatkozásból kivegyék az ékezeteket. Botrányosnak és felháborítónak tartom ezeket a történéseket, hiszen az üzenet tartalmával az emberek pszichológiájára próbálnak hatni, hogy mi van, ha tényleg valami gond van az előfizetéssel és rányomnak. Azt a tanácsot kaptam, ha ilyen gyanús SMS-t kapunk, akkor semmiképp se kattintsunk a linkre: legjobb, ha azonnal töröljük az értesítést és rákérdezünk a szolgáltatónál az esetleges hibáról – osztotta meg történetét Kitti.

Több jel is árulkodhat a csalásról: volt olyan, hogy a link ékezeteket is tartalmazott.

Fotós: Kecskés Zoltán

És ha már csalások! Néhány hete a feol.hu-n számoltunk be arról az esetről, amikor egy váli vállalkozótól akarta kicsalni a bankkártya-adatokat egy álügyintéző. A telefonos csaló az OTP nevében hívta fel kiszemeltjét, ám pechére Barta Pál építkezési vállalkozót nem ejtették a fejére, ráadásul hangfelvételt is készített a magát Steiner Ádámként megnevező "OTP-ügyintézővel" folytatott beszélgetéséről. Érdemes ezt a cikkünket is elolvasniuk, ahol az említett hangfelvétel mellett, egyéb hasznos tanácsokról is tájékozódhatnak.