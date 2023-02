A helyi német nemzetiségi önkormányzat régi képviselőtestületi tagjai – de idén már az aktívak közül is néhány – még az első csengetés előtt megérkezett az iskolába, ahol bedagasztották a fánkok tésztáját, hogy aztán később a gyerekek maguk szaggathassák, formázhassák és sütés után tölthessék a szalagos, a füles-, és a forgácsfánkokat. Ez minden évben elmaradhatatlan része a nap programjának, még a koronavírus idején is megtartották, igaz akkor nem az iskolában sültek a finomságok. Nem kis munkát vállalnak egyébként a többnyire nagymamakorú asszonyok, hiszen ilyenkor 5-6 száz fánk készül az iskolában, hogy senki ne maradjon éhen.

Ami a további programokat illeti, volt német nyelvű szókeresés, képkirakó, egymás fánkkal történő etetése, seprű-tánc, kiszebáb készítés. Ezeket aztán a délelőtt végén, rettenetesen nagy zajkeltés közepette el is égették az udvaron. A boglári fiatalokon biztosan nem múlik hát a tavasz érkezése. – Iskolánkban sok éve igyekszünk ápolni a hagyományokat, így azt gondolom, diákjaink tisztában vannak ezekkel. A húshagyó keddet például 2011 óta tartjuk. A gyerekek ma már nem nevelődnek bele úgy a szokásokba, ahogy az régen a családokban történt, ezért is igyekszünk minden alkalmat megragadni arra, hogy ezt iskolai keretek között tegyük meg és így adjuk tovább a tudást és az információkat – mondta a nap kapcsán Terjékné Hadlaczki Csilla, iskolaigazgató.

Készül a jellegzetesen boglári fülesfánk

Fotós: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

A húshagyó keddi nap programjaira minden évben meghívást kapnak a nagycsoportos óvodások is, akik egy-egy programba maguk is be tudnak kapcsolódni, így ez a nap már egy kicsit az iskolával történtő ismerkedés jegyében is telik a számukra.