Mindenki figyeljen a kerti értékeire és zárja az ajtókat, ablakokat, ha nincs otthon! Legalábbis ilyen szintű óvatosságra adhat okot több „gyanús” eset is Vereben. A lakosság ugyanis az elmúlt napokban lassan haladó teherautókat, azokból az udvarokat kémlelő embereket látott. Egyes információk szerint az udvaron értéket kereső tolvajokat is megfutamítottak a lakosok. Ám a verebiek figyelnek egymásra – már láthatóak, olvashatóak is a figyelmeztetések a közösségi csoportokban és a mobiltelefonos kamerafelvételek is segíthetnek a gyanús járművek beazonosításában.