Egy hölgy arról számolt be, hogy interneten keresztül eladásra kínálta íróasztalát, amire jelentkezett is valaki, hogy megvásárolná. Levelezésükből kiderült, hogy a vevő egy úgynevezett EMS-szolgáltatáson keresztül szerette volna kifizetni az íróasztal árát, ami egy nemzetközi postai szolgáltatás. Ezzel még magában nem is lenne baj, azonban a vevő felszólította az eladót, hogy a szállítás teljesítéséhez fizessen biztosítást. Továbbá jelezte neki, hogy ő már befizette az íróasztal árát az EMS-szolgáltatáson keresztül, ami csak akkor kerül jóváhagyásra, ha az eladó rákattint egy linkre és elvégez még néhány lépést. Miután a hölgy ezt nem tette meg a vevő fenyegetésbe kezdett, miszerint az ügy a bíróságon folytatódik és hamarosan rendőrök fognak kopogtatni az ajtaján. Illetve mellékelt néhány képernyőfelvételt, mely egy ’hivatalosnak’ tűnő e-mailt mutat az EMS-től. E szerint, amennyiben az eladó megtagadja a tranzakció véglegesítését, akkor jogi eljárás indul ellene az EMS bizalmának megsértése miatt.

A bejegyzés alatt a hozzászólók egytől egyig azt írták, hogy ez csakis adathalászat lehetett és ne dőljön be az eladó ilyen és ehhez hasonló trükköknek.

Az mindenesetre biztos, hogy a hölgy által leírtak és a levelezésrészlet számos olyan intő jelet tartalmaz, amelyek gyanúsak és adathalászatra utalhatnak. Ilyen az azonnali felkérés a linkre kattintásra, az EMS furcsa e-mailcíme, a fenyegetőzés és a helyesírási hibák.