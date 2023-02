A Béres Alapítvány ajándékát a Nyugdíjasok Országos Szövetsége osztotta szét a megyék illetve azon megyei szervezetek között, akik igényelték. Összesen hat megye élt a lehetőséggel, köztük a Fejér Megyei Nyugdíjasok Szövetsége.

– A kiírásban eredetileg az szerepelt, hogy nem csak klubtagoknak kérhetünk, hanem más rászorultaknak is – mondja Szecsődi Józsefné, a szövetség elnöke.

– Mivel a Civil Ház átépítése miatt március 31-ig itt vagyunk ideiglenesen elhelyezve, – közös rendezvényünk is volt már együtt az intézettel, és tervezünk is – úgy gondoltuk, hogy a továbbiakban is szeretnénk karitatív tevékenységet folytatni és fenntartani ezt a kapcsolatot. Ezért gondoltuk azt, hogy szeretnénk megajándékozni a bent lakókat és a gondozottakat.

A cseppek igénylésénél már nem csak szervezetük, de az intézet tagjaira is gondoltak. Fejér megyében 450 üveg Béres Csepp talált gazdára, ebből 50 üveggel a Viktória Rehabilitációs Intézet lett megajándékozva. Az intézet nevében a felajánlást Hanácsek Hajnalka vette át.