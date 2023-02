Berczeli Béla neve ismerősen csenghet a székesfehérváriak számára. Több mint 30 éven keresztül vezette a Székesfehérvári Hűtőipari Rt-t, valamint az akkor még Videoton néven szereplő labdarúgócsapat elnökségének is tagja volt. 1933-ban Tatán született, ahol egy egyházi gimnáziumba járt. Az életét és értékrendjét meghatározó időszakként emlékszik vissza az iskolában eltöltött évekre, ahol a második világháború után már civil tanárok tanították. Tatáról végül tanulmányai végett Budapestre került, ahol egyetemistaként élte át az 1956-os forradalmat. Az egyetemi évek után Győrben vállalt munkát a vagon- és gépgyárban. Itt ismerte meg feleségét is, akivel két hét híján 60 évet töltöttek el boldog házasságban, és két gyermekük született. Győrből egy békéscsabai kerülővel hozta az útja Székesfehérvárra, ahol az akkor épülő hűtőház főmérnökének nevezték ki. Az országban ekkor próbálták beindítani a hűtőipart, így Berczeli Béla egyike volt azoknak, akik megalapozták ezt az iparágat.

A Székesfehérvári Hűtőipari Rt-nél eltöltött időszakára ma is örömmel gondol vissza, ahogy fogalmazott, az ő életét két dolog határozta meg: a család és a hűtőipar. A jó hangulatú beszélgetés során felidézte a Raktár utcai jégpálya történetét is, mikor is az új, nagyobb hűtőcsarnok építésének során kinyert földet használták fel a jégpálya helyén lévő gödör feltöltéséhez, Berczeli Béla pedig szakmai tudását adta a hűtőrendszer kiépítéséhez. Munkája során szinte a világ minden tájára eljutott, rendszeresen járt üzleti utakra Európa számos pontján, de megfordult Ausztráliában és az arab világban is.

Az ünnepeltet a város nevében Cser-Palkovics András polgármester, valamint Östör Annamária önkormányzati képviselő köszöntötték, akik a városi ajándékcsomag mellett a miniszterelnök által aláírt emléklapot is átadták.