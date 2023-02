Immár tizenkettedik alkalommal hívták életre a Fehérvári Orvosnapokat, ahol február 3-án és 4-én szakmai beszélgetések folynak arról, hogy mely betegellátási helyzet sürgős, és mi az, ami várhat, és ami várhat, az meddig. A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház ellátó egységeinek vezető szakorvosai a konferencia alatt bemutatják, milyen lehetőségek állnak rendelkezésre a szakorvosi konzíliumon szükséges időben történő bebiztosítására, valamint, hogy azok mikor és miként vehetők igénybe. A rendezvény megnyitóján többször is elhangzott, hogy ezek a témák a módosuló egészségügyi jogszabályok miatt kiemelten fontosak.

Izbéki Ferenc, a Szent György Kórház osztályvezető főorvosa köszöntőjében az új jogszabállyal kapcsolatban úgy fogalmazott, a kérdés nem az, hogy miért nem, hanem, hogy hogyan. Mint mondta, a cél, hogy a konferencia során a problémákat úgy hozzák a felszínre, hogy azokra megoldást is találjanak.

A két napos konferencia során szakmai beszélgetések és előadások is lesznek

Fotós: Nagy Norbert

Cser-Palkovics András polgármester a város közössége, valamint Székesfehérvár agglomerációjának lakossága nevében köszönetét fejezte ki az egészségügyben dolgozó szakemberek elkötelezett munkájáért. – Most talán különleges időszakban egy még különlegesebb, fontosabb téma lehet az Orvosnapok fő témája, hiszen a sürgősségi betegellátás az a kérdéskör, ami nagyon közel hozza egymáshoz az egészségügy különböző szintjeit – fogalmazott a városvezető. Mint mondta, önmagában az is felvet kérdéseket, hogy volt olyan év, amikor a Szent György Kórház az év 365 napjából 360 napon országos szinten is a leglátogatottabb volt sürgősségi betegellátás szempontjából. Cser-Palkovics András az új egészségügyi jogszabályokkal kapcsolatban elmondta, szükségesek voltak a betegutakat és az ügyeleti ellátást érintő változások, de arról nincs meggyőződve, hogy ezek a módosítások Fehérvár szempontjából előrelépést jelentenek majd. Véleménye szerint biztosan szükséges lesz a szabályozás finomítása, amivel kapcsolatban hamarosan el is kezdődnek az egyeztetések.

A Szent György Kórház főigazgatója, Bucsi László szerint szerencsés helyzetben vagyunk abból a szempontból, hogy mikor fog hozzánk eljutni az új szabályozás. Mint mondta a módosítások bevezetését az ország szélső megyéiben kezdik, majd onnan haladnak befele. Ez azt jelenti, Fejérben várhatóan decemberben lép majd életbe az új szabályozás. Bucsi László úgy fogalmazott, addig több megye példáját és tapasztalatát látják majd, ami alapján értékelni és adott esetben finomítani is lehet.

A XII. Fehérvári Orvosnapok keretében pénteken a jelenlévő szakemberek elsőként Kanizsai Péter Sürgősség a betegellátásban című előadását hallgathatták meg, majd a nap folyamán több szempontból is vizsgálták a sürgősségi betegellátást, de arról is hallhattak, mik a konzultációs lehetőségek egy olyan beteg esetében, aki nem igényel sürgősségi ellátást.