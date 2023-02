A szegénység sajnos nemcsak karácsonykor van, így a tartós élelmiszerek gyűjtése folyamatos a faluban. Az önkormányzat az előszállási családsegítők – Gyenge Ibolya és Lajkó Ernesztina – hathatós közreműködésével különböző eseményeket szerveznek a rászorulók megsegítésére. A lakosság pedig szerencsére partner ebben, támogatják a rendezvényeket: rendszeresen ruha, könyv, játék és élelmiszer felajánlásokat tesznek. Az utóbbiról határozott például a helyi vezetés.

Albertné Tiringer Mária polgármester asszony ezzel kapcsolatban elmondta, hogy az önkormányzat február közepén döntött, hogy a helyi gyermekes családok részére élelmiszercsomagot biztosít két ütemben. Február hónapban a nagycsaládosok részére, márciusban az egy, illetve kétgyermekes családoknak kerül kiosztásra csomag a családsegítő szolgálat és a falugondnoki szolgálat közreműködésével.

Az ígéret egy része azóta pedig már be is teljesült, ugyanis a faluvezető tájékoztatása szerint, az élelmiszercsomag huszonnégy nagycsaládoshoz el is jutott már és március első felében kerül kiosztásra körülbelül még ötven családnak a határozatnak megfelelően. Mint megtudtuk a polgármester asszonytól, a csomag tartós élelmiszereket is tartalmaz, köztük lisztet, tejet, tésztát, virslit és almát.