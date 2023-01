A Kalandozás a Természettudományok Birodalmában (KTB) címet viselő verseny ősszel rajtolt és március 8-án zárul majd. Ez idő alatt három szakaszon keresztül versengenek a résztvevő hetedik osztályos tanulók. Az első, úgynevezett internetes szakasz során minden csapat a saját iskolájában végezte el a kiírt feladatokat, ma viszont már személyesen kellett helytállniuk a Vasvári Pál Általános Iskolában. A vendéglátó intézmény hetedik osztályos diákjai Élvonalban az elektronikai áramkörök címmel tartottak ismeretterjesztő előadást, valamint különböző technika eszközöket mutattak be. A versenyző csapatoknak pedig az előadással párhuzamosan kellett válaszokat adni a feladatlapon szereplő kérdésekre.

A KTB különlegessége, hogy minden csapatot egy-egy családnak tekintenek a verseny során, ahol mindenkinek megvan a saját szerepe. Így a négy fős csoportokban egy gyermek, két pártoló és egy mester szerepét öltik magukra a résztvevők, akiknek a pontgyűjtés mellett a legfőbb célja, hogy a csapat gyermekének sikeréért mindent megtegyenek. A feladatok közül a gyermeknek kell megoldania a legtöbbet, míg a pártolók passzív segítőként támogatják, a mester pedig a legokosabb segítőként van jelen. A mai megmérettetésre Székesfehérvár több általános iskolájából, Dunaújvárosból, Pázmándról és Soponyáról érkezett összesen nyolc csapat, akiket mentortanárok készítettek fel.

Kortársaik előadásával párhuzamosan kellett válaszolniuk a kérdésekre

Fotós: Fehér Gábor

Miután Tóth István szervező szaktanár ismertette a most zajló, úgynevezett kísérletező szakasz menetét, Laczkó Gábor, a Vasvári Pál Általános Iskola intézményvezetője köszöntötte a jelenlévőket. Viza Attila, a városrész önkormányzati képviselője köszönetét fejezte ki a felkészítő tanárok és a szervezők felé egyaránt. – Köszönettel tartozunk azoknak a műhelyeknek is, amelyek lehetővé teszik, hogy ilyen fiatalon megismerkedhessetek a természettudományok ilyen széles körével. A mai kort tekintve eljutottunk az elektronikához, egy lépés és a robotikánál tartunk, ami bizton állíthatjuk, hogy a jövő egyik sikerágazata lehet és lesz is. Főleg, ha olyan reményteli fiatalok fognak elindulni ezen a pályán, mint ti, akár egy ilyen verseny kapcsán – emelte ki a versenyt megnyitó Viza Attila.

A döntőre március 8-án kerül sor, amire a szervezők csak úgy hivatkoznak, hogy a próbák napja. Ekkor több jól ismert televíziós vetélkedő mintájára épült feladaton kell majd bizonyítaniuk a diákoknak, de egy saját készítésű lépegető lovat is fel kell majd vonultatniuk.