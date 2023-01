Adománygyűjtés 1 órája

Példaértékű a móri mentők gyűjtése

Az ünnepek és a 2022-es esztendő ugyan elmúlt, de érdemes még egyszer visszanézni az elmúlt hetekre, hiszen most is sikerrel zárta hagyományos gyűjtési akcióját a móri mentőállomás. Nem elég ugyanis, hogy életet mentenek, de még támogatják is a rászorulókat.

Fotós: mentők

Hatodik éve már, hogy egy – azóta nyugalmazott mentőápoló -, Csonkics Sándor kezdeményezett támogatás-gyűjtést a móri mentőállomás berkein belül. A mentő kollégák, lehetőségeikhez mérten anyagi hozzájárulással támogatják egy előre eltervezett cél megvalósulását. - Eleinte főleg nehéz körülmények között élő családoknak gyűjtöttünk anyagi támogatást, hogy megkönnyítsük az ünnepekre való felkészülést s kerülhessen ajándék a gyerekeknek a fa alá – mutatott rá Hollósi Norbert mentőápoló, a móri mentők gyűjtésének lelkes résztvevője. - Az évek során ezt a hagyományt kibővítettük: részt veszünk Andi bohóc mikuláscsomagos kezdeményezésében, valamint a Herosz állatmenhelynek is vásároltunk tápokat karácsony alkalmából. 2022-ben is sikeres volt a gyűjtés: 30 mikuláscsomagot tudtak átadni, az állatotthonnak legalább 70 kilogramm tápot adományoztak, egy ötgyermekes család számára pedig egy nagyobb összeggel tudták megkönnyíteni az ünnepi felkészülést. Őket – tette hozzá Norbert -, a móri családsegítő szolgálat közreműködésével találtak meg. Az idei évben újrakezdik az akciót a mentőállomáson, így aki úgy gondolja, követheti a mentők példáját saját közösségén belül.

