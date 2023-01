Néhány nappal ezelőtt számoltunk be arról, hogy megkezdték a Fabó Éva Sportuszoda garanciális javítását. A munkálatok érintik a földszinti zuhanyzókat, öltözőket és teakonyhát, valamint a medence teret is. A sportintézményt üzemeltető DVG Zrt. közösségi oldalán most arról tájékoztatja a lakosságot, hogy január 16-án, hétfőn kinyit az uszoda. Mint írták, ezt az teszi lehetővé, hogy a kormány 80 millió forintot ad a működtetésre, valamint hogy a szakemberek jó ütemben haladnak az öltözők javításával, így már nincs akadálya a nyitásnak. A javítási, felújítási munkák továbbra is folytatódnak majd, ám ezeket már a gépházban és más, az uszodát használók elől elzárt helyiségekben végzik. Várhatóan február 15-ig befejeződnek majd a munkálatok.