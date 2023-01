Amint arról január második hetében beszámoltunk, az extrém mennyiségű eső miatt gyakorlatilag összefüggő tóvá változott a fehérvári belváros melletti murvás parkoló, amit ezután lezártak az autósok védelme érdekében , és egyúttal megkezdték a víz kiszivattyúzását is.

Jelenleg már alig két-három kis pocsolya van a területen, de a nagy része láthatóan száraz, viszont a lezárást jelző kordonok még mindig kint vannak a bejáratoknál. Feltehetően ezt elégelte meg néhány autós: valaki félrehúzta az egyik kordont, ami a murvás parkoló legmélyebb részén volt és jelenleg már több autó is parkol a területen.

Megkérdeztük Bozai István városgondnokot, hogy jelenleg szabad-e itt parkolni. Mint megtudtuk, alapvetően tiltott a parkolás még, azt kérik, ne álljon be senki a biztonság érdekében. De ezen a héten bejárást tartanak a szakemberek a területen, illetve azt is megnézik, milyen időjárás várható, lehet-e még a következő napokban olyan nagyobb eső, ami esetleg újra egy nagy tócsává változtatja az egész területet, s ezek alapján döntenek majd. Bozai István szerint legkorábban a jövő héten várható a terület újbóli megnyitása, de ez nagyban függ az időjárástól is. Az elmúlt napokban a legnagyobb kátyúkat murvával feltöltötték, igyekeztek a területet használható állapotba hozni, de még egy kis türelmet kérnek az autósoktól.