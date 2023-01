A Fehérvárcsurgói Arborétum és Károlyi Kastélypark minden évszakban kínál látnivalót az aktív kikapcsolódásra vágyóknak, illetve természetbarátoknak. A havonta induló botanikai séták során a résztvevők megismerhetik a 22,5 hektáros történeti kertet, amely egyben természetvédelmi terület is.

A kastély udvarának egyik szegletében van a helyi Károlyi József Általános Iskola. A madárbarát intézmény szorgalmas tanulói több madárodút és etetőt is kihelyeztek a parkba, hogy még télen is élettel teli legyen a kert.

Fotós: Palocsai Jenő / Fejér Megyei Hírlap

Ilyenkor télen is remek kikapcsolódás a séta a kertben, hiszen 100-170 éves őshonos és egzóta fák mellett a kis parki tóban és a gloriette szépségeiben is gyönyörködhetünk. A park szépségét csodálva sokat tanulhatnak is a résztvevők, ugyanis a vasárnap délután kettőkor induló, regisztrációhoz kötött sétát Zsolnai Balázs kertészmérnök, növényorvos vezeti.