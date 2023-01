A családnál nem ritka, hogy elindulnak felfedezni az országot. Henrietta az édesanya szerint, már nem olyan könnyű három gyerekkel egy egész napos programot megszervezni, de a mai egyébként is ünnepnap számukra.

– Ma van Boldizsár fiúnk névnapja és ilyenkor szoktunk hasonló családi kirándulásokat szervezni. Hallottunk már erről a kastélyról és gondoltuk, elindulunk ebbe az irányba és utána megnézzük a Balatont is.

Mindezek tetejébe a kastélyba érkezésükkor érte őket a nem várt megtiszteltetés: ők a kastély 150 ezredik látogatói.

A Tóth családot Oláh Zsanett, a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetője fogadta személyesen. Az élmények mellé egy hatalmas ajándékkosarat, emléklapot és egy családi belépőjegyet is hazavihettek, amellyel bármelyik NÖF által fenntartott létesítményt meglátogathatják.

– A Nádasdy-kastély rekonstrukciója és elmúlt másfél éves sikertörténete bizonyítja, hogy helyes az a kormányzati szándék, miszerint Magyarország kastélyainak és várainak felújításával új, önálló turisztikai célpontok hozhatók létre országszerte. Közép- és hosszú távú cél, hogy a megújuló műemléképületek és a kapcsolódó parkok a helyben, illetve a térségben élők új közösségi tereivé is váljanak úgy, hogy a felújítást követően fenntartható módon, a működési és a későbbi fejlesztési költségeket is képesek legyenek megteremteni önmaguk számára – fejtette ki Oláh Zsanett, az ünnepi esemény kapcsán.

A szentendrei család nem csak élményekkel, de egy ajándékkosárral és egy újabb belépővel is gazdagodott.

Fotós: Nagy Norbert / FMH



A kastély megnyitását követően másfél év sem kellett ahhoz, hogy a Nádasdy-kastély a 150 ezredik látogatóját fogadhassa. A Fejér vármegyében lévő, Tudor stílusban épült kastély és a 29 hektáron elterülő park a megnyitás óta rendkívül népszerű turisztikai célponttá vált. A Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram keretében, a NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. koordinációjában teljeskörűen megújult kulturális műemlék rekonstrukciója uniós és kormányzati forrásból valósult meg.

– Az egész évben nyitva tartó Nádasdy-kastély különleges turisztikai értéket képvisel a régióban abban a tekintetben is, hogy új, önálló turisztikai célpontként hozzájárulhat a balatoni turisztikai szezon meghosszabbításához. A kastély örökség- és műemlékvédelmi szempontból kiemelkedő színvonalon újult meg, amelynek elismeréseként 2022. decemberében Építőipari Nívó-díjban részesült Műemlék helyreállítás, építmény rekonstrukció kategóriában, amiről mi is hírt adtunk – mondta el az ügyvezető, majd így folytatta:

– Ez a látogatószám is azt mutatja, hogy egy fontos turisztikai desztinációt sikerült visszaadunk, mind az itt élő embereknek, mind pedig az idelátogatóknak. A következő cél pedig az, hogy olyan tartalommal, olyan programokkal töltsük meg ezt az épületet, mellyel minél több értéket tudunk megmutatni, nemcsak az épületből, hanem mind abból az örökségből, amit az épület hordoz. Mindezt egy olyan jó gazda módjára, hogy fenntartható módon tudjuk a működést kialakítani.