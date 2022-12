– Sajnos ebben a felgyorsult világban nehezen lehet megélni lélekben az igazi várakozást a karácsony közeledtével. Szép lenne, ha az emberekben tudatosulna, hogy nem valamire várunk, hanem valakire... – kezdte ünnepi gondolatait a faluvezető megkeresésünkre. Hozzátette, hogy nehéz évet tudhat az ország és azon belül is Sáregres a háta mögött.

– A háború okozta világválság természetesen hatással volt településünkre is. A vele járó bizonytalanság és az ismeretlentől való félelem gyakran kedvét szegte az embereknek. A kis közösségünk a kihívások ellenére igyekezett hasznos és értékes programokkal szolgálni a helyieknek és a környékbeli érdeklődőknek is. Sok vidám és megható percekben lehetett részünk. Év végén általában összegezzük a történteket. Megfogadjuk, hogy kevesebbet stresszelünk, több időt töltünk szeretteinkkel és nagyobb figyelmet fordítunk a körülöttünk lévőkre. Én is így vagyok ezzel, több-kevesebb sikerrel. Az ünnepek alatt, s után, szívből kívánok mindenkinek egy biztonságos és boldog jövőt!