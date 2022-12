A MIA pontokon gyorsan, ügyintézői beavatkozás és sorban állás nélkül lehet meghatározott ügyeket elektronikusan intézni. Fejér megyében két helyen van ilyen pont, az egyik Lepsényben, a másik Székesfehérváron, a Gárdonyi Géza Művelődési Házban. Ez utóbbi helyszínen az eszköz bemutatására sajtótájékoztatót hívtak össze, ahol az intézmény vezetője, Szilvási-Grund Helga elmondta: – Maroshegyen lassan tízezren élünk, nagyon sok a beköltöző, az ideköltöző, így nagyon jó, hogy lakcímügyeket is lehet ezen a ponton intézni. Összesen tíz ügykört lát el a gép, ezzel is megkönnyítve a város és Maroshegy életét, hiszen nem kell bemennünk a kormányhivatalba, így ezzel az ott dolgozókat is tehermentesítjük valamelyest.

Fotós: Palocsai Jenő / FMH

Mint megtudtuk, a Mesterséges Intelligencia Pont azért jó, mert nem kell hozzá ügyintéző, hanem idejön valaki a személyi igazolványával. a jogosítványával, esetleg az útlevelével és a nyitvatartási időben bármikor, időpontkérés nélkül be tudja magát azonosítani, majd el tudja indítani például az erkölcsi bizonyítvány igénylését.

Az eseményen jelen volt Princz Attila is. A Digitális Jólét Nonprofit Kft., DJKK hálózati vezetője úgy fogalmazott: – A Belügyminisztérium programja volt ezen okoseszközök létrehozása, tesztelése, kialakítása és a Digitális Programmal való együttműködés eredményezte azt, hogy itt, Székesfehérváron, valamint országszerte 55 ilyen intelligens okos eszköz áll a lakosság rendelkezésére. Ezt, a maroshegyit, tekinthetjük még pilot szakasznak, hiszen csak tíz ügykört lehet a segítségével elintézni, de az lesz az igazi áttörés, amikor már a lejárt személyit is lehet pótolni, és egyéb, jelenleg csak okmányirodában elindítható ügyeket is el lehet majd végezni vele.

Princz emlékeztetett: – A Digitális Jólét Program elődje a 19 éve induló E-Magyarország volt. Azóta sok idő telt el és a most 5 éves Digitális Jólét Program már nem arról szól, hogy legyen valahol internetünk, hanem arról, hogyan használjuk az internetet? Fontos, hogy tudatosak legyünk, hogy különböző korcsoportok igényeit is kielégítsük. Ma 1291 településen vagyunk ott, úgyhogy biztos, hogy 20 kilométeres körzetben mindenhol találunk egy, vagy legalább egy ilyen pontot Magyarországon. Jelenleg 1535 DJP pont van és közel 1700-an dolgozunk azon, hogy az állampolgárok tudják használni ezeket az eszközöket. Fontos, hogy az idősek ki tudják elégíteni a szellemi igényüket vagy a hobbijuknak élni, zenét hallgatni, recepteket olvasni, vagy rejtvényt, esetleg kötésmintákat keresni. Vagy felkészíteni a szülőket, hogy ők és a gyermekek is tisztában legyen azzal, hogyan vannak biztonságban az adataink, mi az, hogy tudatos és biztonságos internethasználat, hogy mindenki tudjon arról, hogy digitális lábnyomot hagyunk magunk után, de az is legalább ilyen fontos, hogy a gyermek biztonságban tudja tartani a fiókjait, az adatait, a fényképeit.

Fotós: Palocsai Jenő / FMH

A bemutató során kissé makrancos masina – amit a művelődési ház igazgatója úgy hív: mini Kormányablak – olyan ügyekben járatos, mint a hatósági erkölcsi bizonyítvány igénylése, a vezetői engedély pótlása, az állandó személyazonosító igazolvány pótlása vagy az elektronikus lakcímbejelentés. Továbbá segít nekünk a születési, a házassági, sőt a bejegyzett élettársi kapcsolat kivonatának kiállításában is. De gyerekjáték az okmányok érvényességének ellenőrzése, a jármű ideiglenes kivonása a forgalomból, illetve ennek a procedúrának a meghosszabbítása is.